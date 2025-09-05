Alerta amarilla por frío extremo: qué departamentos entrerrianos son los afectados

Los departamentos alcanzados por la advertencia son: Islas del Ibicuy, Gualeguaychú, Uruguay, Tala, San Salvador, Colón, Concordia, Federal, Feliciano y Federación.

Según el SMN, estas temperaturas bajas pueden resultar peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Recomendaciones ante el frío extremo

El Ministerio de Salud de la Nación recuerda una serie de medidas para prevenir complicaciones durante este tipo de eventos:

Evitar la exposición prolongada al frío en exteriores.

Abrigarse con varias capas de ropa liviana.

Mantener la casa calefaccionada de forma segura.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Tomar abundante líquido y no consumir alcohol.

Consultar al médico en caso de presentar síntomas relacionados al frío y no automedicarse.

Mantener los tratamientos médicos recetados al día.

No fumar en ambientes cerrados.

Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

El alerta amarillo implica que las bajas temperaturas tienen un efecto leve a moderado en la salud, pero requieren cuidados para evitar complicaciones, especialmente en los sectores más vulnerables.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas