7PAGINAS

Viernes 5 de septiembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Alerta amarilla por frío extremo: qué departamentos entrerrianos son los afectados

La Defensa Civil de Entre Ríos informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por frío extremo para este viernes en gran parte del territorio provincial.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Los departamentos alcanzados por la advertencia son: Islas del Ibicuy, Gualeguaychú, Uruguay, Tala, San Salvador, Colón, Concordia, Federal, Feliciano y Federación.
Según el SMN, estas temperaturas bajas pueden resultar peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.
Recomendaciones ante el frío extremo
El Ministerio de Salud de la Nación recuerda una serie de medidas para prevenir complicaciones durante este tipo de eventos:
Evitar la exposición prolongada al frío en exteriores.
Abrigarse con varias capas de ropa liviana.
Mantener la casa calefaccionada de forma segura.
Evitar cambios bruscos de temperatura.
Tomar abundante líquido y no consumir alcohol.
Consultar al médico en caso de presentar síntomas relacionados al frío y no automedicarse.
Mantener los tratamientos médicos recetados al día.
No fumar en ambientes cerrados.
Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
El alerta amarillo implica que las bajas temperaturas tienen un efecto leve a moderado en la salud, pero requieren cuidados para evitar complicaciones, especialmente en los sectores más vulnerables.
Foto: Marcelo Gonzalez
Redaccion de 7Paginas