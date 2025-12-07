Alerta amarilla por lluvias y tormentas en el centro norte de Entre Ríos para este lunes

El área alcanzada por el alerta comprende a los departamentos de Federal, Federación, Feliciano, Concordia, San Salvador, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Paraná y La Paz.

Según el parte oficial al que tuvo acceso 7Paginas, la región será afectada por lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Se prevé que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre los 40 y 60 milímetros, aunque no se descarta que en algunos sectores se superen de manera puntual.

Pronóstico anticipado

De acuerdo a la información del Servicio Meteorológico Nacional, durante la noche de este domingo existe un 40% de probabilidades de lluvias. La inestabilidad se acentuará durante la madrugada del lunes, con una temperatura mínima estimada en 20 grados y una máxima que no superaría los 22 grados. Para esa franja horaria, se esperan probabilidades de tormentas entre el 40 y el 70%, mientras que para el resto de la jornada los valores ascenderían entre el 70 y el 100%, con probabilidad de tormentas fuertes.

Recomendaciones a la población

Ante este escenario climático, desde el gobierno provincial instan a la comunidad a extremar las precauciones. Se recomienda no sacar la basura para evitar obstrucciones en los desagües, retirar objetos que puedan impedir el normal escurrimiento del agua y evitar realizar actividades al aire libre.

Asimismo, se aconseja no refugiarse cerca de árboles, postes de electricidad u otras estructuras que puedan caer como consecuencia de las fuertes ráfagas de viento. Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, se solicita no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas durante el desarrollo de las tormentas.

También se recomienda estar atentos ante la posible caída de granizo y tener preparada una mochila de emergencias con elementos básicos como linterna, radio, documentación y teléfono celular, ante cualquier eventualidad. Desde los organismos oficiales recordaron que el monitoreo de las condiciones meteorológicas es permanente y que se informará cualquier actualización relevante.