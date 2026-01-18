Alerta amarilla por lluvias y tormentas para este domingo en Entre Ríos

Según el reporte oficial al que tuvo acceso 7Paginas, los departamentos Tala, Colón, Uruguay, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy serán alcanzados por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Los fenómenos estarán acompañados por intensa actividad eléctrica, posible caída ocasional de granizo, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.

El organismo nacional prevé valores de precipitación acumulada que oscilarán entre los 40 y 70 milímetros, aunque no se descarta que en algunos sectores estos registros puedan ser superados de manera puntual.

Pronóstico para la región de Salto Grande

En lo que respecta a Concordia y la región de Salto Grande, donde este sábado por la noche se desató un fuerte temporal de lluvias y vientos,el SMN anticipa para este domingo una jornada calurosa e inestable. Se espera una temperatura mínima de 20 grados y una máxima que rondará los 30 grados.

Para la madrugada del domingo se pronostica un 40% de probabilidades de tormentas aisladas, condición que podría extenderse de manera intermitente durante el resto de la jornada, manteniendo el tiempo inestable.

Desde los organismos provinciales recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, tomar precauciones ante posibles anegamientos y evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas.