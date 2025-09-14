Alerta amarilla por lluvias y tormentas: qué departamentos entrerrianos estarán afectados este lunes

La advertencia incluye a los departamentos Feliciano, Federación, Federal, San José, Concordia, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Paraná y La Paz.

Qué se espera

El área podría verse afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. El SMN anticipa:

Abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.

Actividad eléctrica.

Ráfagas de viento.

Ocasional caída de granizo.

Los acumulados de lluvia previstos oscilan entre 30 y 50 milímetros, aunque en algunos puntos podrían superarse.

Pronóstico para Concordia y alrededores

Lunes: mínima de 16° y máxima de 21°. Probabilidad de tormentas del 70% en la madrugada y del 100% en la mañana, con posibilidad de tormentas fuertes. Por la tarde la inestabilidad comenzará a alejarse, con cielo mayormente nublado.

Martes: mínima de 12° y máxima de 27°. Regresa el sol con cielo parcialmente nublado.

Miércoles: mínima de 22° y máxima de 26°. Jornada mayormente nublada.

Jueves: mínima de 18° y máxima de 27°. Mañana nublada y por la tarde leve inestabilidad.

Viernes: mínima de 17° y máxima de 27°. Cielo mayormente nublado.

Las autoridades recomendaron a la población tomar las precauciones necesarias, especialmente a quienes deban circular por rutas y caminos rurales durante las horas de mayor inestabilidad.

