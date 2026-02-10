Alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos: cuándo podrían afectar a la región de Salto Grande

El aviso meteorológico comprende a los departamentos de Paraná, Villaguay, La Paz, Nogoyá, Diamante, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador y Concordia, donde se prevén lluvias intensas, tormentas de variada intensidad, posible caída de granizo, ráfagas de viento y actividad eléctrica.

Qué se espera en la región de Salto Grande

En lo que respecta a la región de Salto Grande, el pronóstico indica que este martes se presentará con altas temperaturas, una mínima de 20 grados y una máxima de 35, humedad cercana al 50% y vientos del sector oeste a 13 km/h, configurando una jornada típica de calor intenso.

Sin embargo, el escenario comenzará a cambiar a partir del miércoles, día en el que se espera el ingreso pleno de la inestabilidad. Para esa jornada se anuncia una mínima de 23 grados y una máxima de 33, con un 70% de probabilidades de tormentas fuertes durante todo el día, algunas de las cuales podrían ser localmente intensas.

Según los datos oficiales a los que tuvo acceso 7Paginas, la inestabilidad se mantendría hasta la mañana del jueves, mientras que hacia la tarde se prevé una mejora gradual de las condiciones climáticas, con descenso de la intensidad de las lluvias y de los fenómenos asociados.

Desde los organismos de protección civil se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante las tormentas y tomar precauciones ante la posible ocurrencia de lluvias intensas y ráfagas de viento.