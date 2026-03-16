Alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos: lunes caluroso con máximas de 34°C

Desde el área de Defensa Civil provincial informaron que el territorio entrerriano será afectado por tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían desarrollarse con fuerte intensidad.

Según el organismo meteorológico, los fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h y ocasional caída de granizo. Además, se estiman precipitaciones acumuladas entre 25 y 60 milímetros, aunque en algunos sectores esos valores podrían superarse de manera puntual.

Pronóstico para la región de Salto Grande

En la región de Salto Grande, particularmente en la ciudad de Concordia, este lunes se presenta con temperaturas elevadas, con una mínima de 22°C y una máxima de 34°C.

Durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado, mientras que hacia la tarde el pronóstico anticipa bajas probabilidades de tormentas aisladas, con vientos en calma y una humedad cercana al 90%, lo que generará una sensación térmica elevada.

Para el martes, en tanto, se prevé una mínima de 24°C y una máxima de 33°C. Durante la mañana existiría un 40% de probabilidades de lluvias aisladas, mientras que por la tarde la probabilidad de tormentas fuertes ascendería al 70%.

Finalmente, el miércoles se espera una mejora en las condiciones del tiempo, con cielo mayormente nublado y una temperatura máxima que rondará los 30°C en la región.

Redacción de 7Paginas