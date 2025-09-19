7PAGINAS

Viernes 19 de septiembre de 2025
Alerta amarilla por tormentas en la región de Salto Grande

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó un alerta amarilla por tormentas para varios departamentos, incluyendo la región de Salto Grande, ante la llegada de un frente de inestabilidad que podría mantenerse hasta el domingo.
Redacción 7Paginas

El viernes se prevé un día inestable en Concordia y alrededores, con tormentas de variada intensidad desde la madrugada y durante la mañana. Para la tarde, se anuncian tormentas aisladas con 40% de probabilidad, con temperaturas entre 16 y 28 grados, 96% de humedad y vientos en calma.

El sábado continuará la inestabilidad, con 70% de probabilidad de tormentas fuertes durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde se prevé un 40% de probabilidad de tormentas aisladas. Las temperaturas oscilarán entre 18 y 25 grados.

El domingo se mantiene la inestabilidad hasta la mañana, con tormentas aisladas (40%), mínimas de 16 grados y máximas de 30 grados.

Para el lunes y martes, se espera el regreso de las mañanas frescas, con mínimas de 6 y 7 grados y máximas entre 21 y 24 grados, lo que marcará un alivio tras el período de mal tiempo.

El SMN recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante la evolución del frente de tormentas que afectará a la región durante el fin de semana.

