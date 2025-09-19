Alerta amarilla por tormentas en la región de Salto Grande

El viernes se prevé un día inestable en Concordia y alrededores, con tormentas de variada intensidad desde la madrugada y durante la mañana. Para la tarde, se anuncian tormentas aisladas con 40% de probabilidad, con temperaturas entre 16 y 28 grados, 96% de humedad y vientos en calma.

El sábado continuará la inestabilidad, con 70% de probabilidad de tormentas fuertes durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde se prevé un 40% de probabilidad de tormentas aisladas. Las temperaturas oscilarán entre 18 y 25 grados.

El domingo se mantiene la inestabilidad hasta la mañana, con tormentas aisladas (40%), mínimas de 16 grados y máximas de 30 grados.

Para el lunes y martes, se espera el regreso de las mañanas frescas, con mínimas de 6 y 7 grados y máximas entre 21 y 24 grados, lo que marcará un alivio tras el período de mal tiempo.

El SMN recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante la evolución del frente de tormentas que afectará a la región durante el fin de semana.

