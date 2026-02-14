Alerta amarilla por tormentas fuertes para este fin de semana en Entre Ríos

De acuerdo al parte oficial, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, que podrían ser superados en forma puntual en algunas zonas.

Región de Salto Grande

Para la ciudad de Concordia y el resto de la región de Salto Grande, el organismo anticipó para este sábado una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 26 grados. Por la mañana se espera cielo parcialmente nublado, mientras que para la tarde y la noche se anuncia un 40% de probabilidades de tormentas y chaparrones.

En tanto, el domingo se presentaría con una mínima de 20 grados y una máxima de 26 grados. Durante la madrugada y la mañana las probabilidades de tormentas y chaparrones ascienden al 70%, mientras que por la tarde las lluvias continuarían pero con menor intensidad.

Para el lunes se prevé una mejora en las condiciones del tiempo, con el regreso del sol, una mínima de 22 grados y una máxima de 30 grados. El martes, último día del fin de semana largo, se mantendrían condiciones similares, con temperaturas en el mismo rango y tiempo estable.

