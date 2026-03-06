Alerta amarilla por tormentas para Concordia y gran parte del norte entrerriano

El alerta comprende a los departamentos Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, donde se prevé que el área sea afectada por tormentas aisladas de variada intensidad durante la tarde.

Según el organismo meteorológico, algunos de estos fenómenos podrían ser localmente fuertes y estarán acompañados por lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Además, se anticipan valores de precipitación acumulada que oscilarán entre los 20 y 50 milímetros, aunque en algunos sectores podrían superarse de manera puntual.

Para este viernes, la jornada comenzó con una temperatura mínima de 21 grados, mientras que la máxima prevista alcanzará los 26 grados. El pronóstico indica un 70 por ciento de probabilidad de lluvias aisladas durante el día y chaparrones hacia la noche. La humedad se ubicará alrededor del 79 por ciento, con viento del sector Este a una velocidad aproximada de 13 kilómetros por hora.

Cómo estará el fin de semana

De acuerdo al pronóstico extendido, el sábado por la mañana persistirá la inestabilidad en Concordia y la región, con leves probabilidades de chaparrones. Hacia la tarde el cielo se presentará mayormente nublado. La temperatura mínima será de 19 grados y la máxima alcanzará los 25 grados.

En tanto que el domingo se mantendrán valores térmicos similares, pero mejorarán las condiciones del tiempo con el regreso del sol y un cielo parcialmente nublado. De esta manera, se espera un cierre de fin de semana con clima más estable en toda la región.

Foto: Marcelo González

Redacción de 7Paginas