Alerta amarilla por tormentas para la región de Salto Grande: anunciaron lluvias de hasta 60 milímetros

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para gran parte de la región de Salto Grande, advirtiendo sobre la probabilidad de fenómenos meteorológicos de variada intensidad que podrían desarrollarse durante este miércoles.

La advertencia alcanza a los departamentos de Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, donde se prevén tormentas que, en algunos casos, podrían ser fuertes.

Lluvias intensas, ráfagas y posible granizo

De acuerdo a lo observado por 7Paginas, las tormentas estarán acompañadas por ráfagas de viento, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y abundantes precipitaciones en cortos períodos de tiempo.

El SMN indicó que se esperan valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 milímetros, aunque aclaró que esos registros podrían ser superados de manera puntual en algunos sectores.

Cómo estará el tiempo

Para lo que resta de este martes, el pronóstico anticipa una temperatura máxima de 21 grados, con un 40% de probabilidades de lluvias y lloviznas aisladas durante la jornada.

Además, se prevé una humedad del 99% y vientos del sector sur a 12 kilómetros por hora.

En tanto, para el miércoles se anuncia una mínima de 13 grados y una máxima de 21 grados, con un 70% de probabilidades de tormentas durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde las chances de precipitaciones disminuirán al 40%, con tormentas aisladas.

El jueves seguirá la inestabilidad

Las condiciones inestables se mantendrán durante el jueves, jornada en la que la temperatura ascenderá hasta los 25 grados, aunque el pronóstico continúa indicando probabilidad de lluvias y tormentas a lo largo del día.

Recién el viernes se espera una mejora en las condiciones meteorológicas, con el ingreso de una masa de aire más frío que provocará un marcado descenso de la temperatura.

Para esa jornada se prevé una mínima de 7 grados y una máxima de 16 grados, marcando el regreso de un ambiente más típico del invierno en la región.

Foto: Marcelo Gonzalez