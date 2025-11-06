Alerta amarilla por tormentas para la región de Salto Grande

Si bien el jueves comenzó con cielo despejado y buenas condiciones en Concordia y la región de Salto Grande, se anticipa que la nubosidad irá en aumento durante la tarde, mientras que las lluvias llegarían el viernes.

Según el organismo nacional, las tormentas más intensas se esperan para este viernes 7 de noviembre por la mañana, con posibilidad de caída de granizo, fuertes ráfagas de viento y abundante precipitación en cortos períodos.

El alerta abarca a diez departamentos entrerrianos: Concordia, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador, Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay.

El SMN detalló que el área “será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”, y precisó que los valores de precipitación acumulada podrían oscilar entre 20 y 50 milímetros, con picos de 60 a 80 mm en el norte del Litoral, donde las condiciones serán más severas.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas