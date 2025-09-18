Alerta amarilla por tormentas y lluvias para el norte entrerriano

Según el informe al que tuvo acceso 7Paginas, los departamentos La Paz, Paraná, Diamante, Nogoyá, Villaguay, San Salvador, Concordia, Federal, Federación y Feliciano se verán afectados por tormentas, algunas de carácter localmente fuerte.

Se prevé abundante caída de agua en cortos períodos, acompañada de actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. Los valores de precipitación acumulada podrían oscilar entre 30 y 60 milímetros, aunque en algunos puntos podrían superarse.

Pronóstico para la región de Salto Grande

Para este jueves se espera una mínima de 15° y una máxima de 26°, con un 70% de probabilidades de tormentas fuertes en la madrugada y un 40% de tormentas aisladas durante la mañana. La inestabilidad se mantendría en horas de la tarde y la noche, con un 40% de probabilidad de tormentas aisladas.

El viernes comenzará con condiciones similares: una mínima de 16° y una máxima de 28°, con un 40% de tormentas fuertes durante la madrugada. Sin embargo, hacia el resto de la jornada se espera una mejora, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias.

Cómo seguirá el fin de semana

El sábado volverían las lluvias, con una mínima de 18° y una máxima de 27°. Durante la madrugada y la mañana el SMN anuncia un 70% de probabilidades de tormentas aisladas, mientras que para la tarde y la noche la probabilidad desciende al 40%.

En tanto, el domingo presentará condiciones más estables, aunque persisten las chances de lluvias: un 40% de probabilidad de precipitaciones aisladas durante la madrugada y la mañana, y cielo mayormente nublado hacia la tarde.