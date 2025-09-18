7PAGINAS

Miércoles 17 de septiembre de 2025
Alerta amarilla por tormentas y lluvias para el norte entrerriano

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para el norte de Entre Ríos por tormentas y lluvias de variada intensidad que comenzarán en la madrugada de este jueves.
Según el informe al que tuvo acceso 7Paginas, los departamentos La Paz, Paraná, Diamante, Nogoyá, Villaguay, San Salvador, Concordia, Federal, Federación y Feliciano se verán afectados por tormentas, algunas de carácter localmente fuerte.

Se prevé abundante caída de agua en cortos períodos, acompañada de actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. Los valores de precipitación acumulada podrían oscilar entre 30 y 60 milímetros, aunque en algunos puntos podrían superarse.

Pronóstico para la región de Salto Grande

Para este jueves se espera una mínima de 15° y una máxima de 26°, con un 70% de probabilidades de tormentas fuertes en la madrugada y un 40% de tormentas aisladas durante la mañana. La inestabilidad se mantendría en horas de la tarde y la noche, con un 40% de probabilidad de tormentas aisladas.

El viernes comenzará con condiciones similares: una mínima de 16° y una máxima de 28°, con un 40% de tormentas fuertes durante la madrugada. Sin embargo, hacia el resto de la jornada se espera una mejora, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias.

Cómo seguirá el fin de semana

El sábado volverían las lluvias, con una mínima de 18° y una máxima de 27°. Durante la madrugada y la mañana el SMN anuncia un 70% de probabilidades de tormentas aisladas, mientras que para la tarde y la noche la probabilidad desciende al 40%.

En tanto, el domingo presentará condiciones más estables, aunque persisten las chances de lluvias: un 40% de probabilidad de precipitaciones aisladas durante la madrugada y la mañana, y cielo mayormente nublado hacia la tarde.