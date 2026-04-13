Alerta amarillo por tormentas: ráfagas y abundante caída de agua para Concordia y la región

Las condiciones climáticas en la provincia de Entre Ríos sufrirán un marcado desmejoramiento en las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas que abarca una amplia franja del territorio provincial, incluyendo a la ciudad de Concordia y departamentos vecinos.

Zonas afectadas y fenómenos esperados

El aviso oficial al que tuvo acceso 7Paginas, comprende a los departamentos de Concordia, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador, Villaguay, Paraná, Diamante, La Paz y Nogoyá. Según el informe técnico, se prevé que a partir de la tarde del martes se produzcan lluvias y tormentas, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes.

El fenómeno estará acompañado por:

Actividad eléctrica frecuente.

Ráfagas intensas que podrían alcanzar o superar los 80 kilómetros por hora.

Ocasional caída de granizo.

Precipitaciones persistentes, con valores de agua acumulada estimados entre los 30 y 80 milímetros, pudiendo ser superiores en forma puntual.

Recomendaciones para la población

Ante la vigencia del alerta, las autoridades recomiendan a la población de los departamentos afectados tomar los recaudos necesarios para evitar accidentes. Se solicita:

Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento (macetas, chapas, sillas de jardín).

Evitar circular por calles anegadas o zonas con riesgo de caída de ramas y cableado.

Extremar la precaución al conducir, debido a la drástica reducción de la visibilidad en rutas por la intensidad de la lluvia.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales y radios locales ante cualquier actualización del estado del tiempo.

Se espera que el área comience a presentar mejoras paulatinas hacia el final de la jornada del miércoles, aunque la inestabilidad podría persistir de forma aislada.