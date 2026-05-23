Alerta ambiental: detectan un incremento de carpas asiáticas en el río Uruguay y piden colaboración a los pescadores

La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) emitió un comunicado oficial dirigido a las comunidades ribereñas, pescadores artesanales y deportistas, alertando sobre un notable incremento en la presencia de especies exóticas invasoras en el curso de agua compartido. Específicamente, se registró una suba en las capturas de las denominadas «carpas asiáticas» en los tramos medio e inferior del río Uruguay.

Los monitoreos técnicos permitieron identificar que los ejemplares capturados corresponden a dos variedades particulares: la carpa plateada (Hypophthalmichthys molitrix) y la carpa cabezona (Hypophthalmichthys nobilis). Al tratarse de peces que no pertenecen a la fauna originaria de la cuenca, las autoridades binacionales señalaron la necesidad de realizar un estricto seguimiento biológico debido al potencial peligro que representan para el equilibrio del ecosistema acuático y la supervivencia de las especies nativas.

Criterios para su identificación

Con el objetivo de que los usuarios del río puedan reconocer adecuadamente a estos ejemplares y diferenciarlos de otras especies permitidas, la CARU comenzó a difundir criterios técnicos básicos basados en la morfología de los peces. Los pescadores deben prestar especial atención a:

La posición baja y particular de los ojos (por debajo de la línea media de la cabeza).

La presencia o ausencia de manchas corporales.

La longitud y forma de las aletas pectorales.

El pedido clave: no devolverlas al agua y reportar

Frente a este escenario de invasión biológica, el organismo administrador realizó una fuerte exhortación a toda la población que realiza actividades de pesca en el río Uruguay:

Se solicita de manera expresa que, ante la captura de cualquier ejemplar de carpa asiática, el mismo NO sea devuelto al agua bajo ninguna circunstancia.

Asimismo, desde la institución pidieron que se comunique el hecho de inmediato a las autoridades correspondientes. De ser posible, se solicita a los pescadores preservar el ejemplar entero (manteniéndolo refrigerado), ya que esto resulta de vital importancia para que los equipos científicos puedan realizar el relevamiento técnico, la toma de muestras y el análisis de la evolución de la especie en nuestros ríos.

Estas líneas de acción forman parte del compromiso permanente de la CARU en pos de la protección integral del ecosistema, procurando una gestión responsable de los recursos naturales y la generación de bases de datos científicas para la futura toma de decisiones ambientales.

Canales de contacto

Para realizar reportes de capturas, coordinar la entrega de ejemplares o efectuar consultas técnicas, los vecinos y pescadores pueden comunicarse directamente con la Coordinación de Pesca de CARU a través de sus canales institucionales y redes de contacto habituales.

Con informacion de CARU

Redaccion de 7Paginas