Alerta ambiental en Las Tejas: vecinos y BroteNativo se unen para denunciar el impacto de Egger

Según pudo saber 7Paginas, la reunión se llevó a cabo este jueves a partir de las 20 horas en el salón parroquial del barrio Las Tejas y estuvo marcada por un intercambio intenso y revelador. Mientras los vecinos expusieron las dificultades cotidianas que enfrentan, como olores persistentes, polvillo en suspensión y ruidos constantes, los integrantes de BroteNativo aportaron su mirada técnica y experiencia en la defensa del ambiente. La conclusión fue unánime: la salud del barrio no es negociable.

Testimonios que exigen respuestas

Durante el encuentro, los vecinos denunciaron una notoria degradación en la calidad de vida del barrio. Las preocupaciones no se limitaron únicamente al aire y al suelo, sino que se extendieron a las posibles consecuencias a largo plazo, especialmente en niños y adultos mayores. “Ya no es solo un reclamo por el entorno, es una defensa por nuestra vida”, fue una de las frases que sintetizó el sentir general de los presentes.

Los testimonios reflejaron un creciente malestar y la sensación de desprotección frente a una problemática que, aseguran, se viene agravando con el paso del tiempo sin respuestas concretas por parte de las autoridades.

Plan de acción conjunto

Con el objetivo de que el reclamo no quede solo en palabras, la unión vecinal de Las Tejas y BroteNativo definieron una hoja de ruta con acciones concretas a seguir. Entre los principales puntos acordados se encuentran:

Relevamiento de salud comunitario: iniciar un registro vecinal de afecciones respiratorias, de piel o alérgicas, con el fin de documentar el impacto real en la población.

Pedido de informes de impacto ambiental: exigir a los organismos municipales y provinciales los resultados actualizados de los controles sobre emisiones y vertidos de la planta.

Monitoreo independiente: coordinar con especialistas la toma de muestras de aire y suelo de manera externa, para contrastar esos datos con los informes oficiales de la empresa.

Campaña de visibilización: lanzar una movilización en redes sociales y medios de comunicación bajo el lema #LasTejasRespira, buscando sumar el apoyo de toda la ciudad.

Acciones legales conjuntas: evaluar la presentación de un amparo ambiental o una denuncia formal ante la fiscalía de medio ambiente.

“Cuando el aire que respiramos se convierte en una amenaza, el silencio no es una opción”, señalaron desde la asamblea vecinal. Con esta consigna, Las Tejas y BroteNativo decidieron unir fuerzas para decir basta y reclamar soluciones urgentes ante una problemática que, aseguran, ya no admite demoras.