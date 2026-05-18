Alerta bromatológica en Concordia: piden no consumir ni comercializar lotes específicos de pepinos agridulces marca Castell

La Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Concordia emitió un comunicado oficial para informar a la comunidad, comerciantes y distribuidores locales sobre el retiro preventivo del mercado de determinados lotes de pepinos agridulces de una conocida marca.

La medida se lleva a cabo en sintonía con las notificaciones emitidas por los organismos provinciales y nacionales de control alimentario, encargados de regular la seguridad de los productos de consumo masivo.

Detalle del producto e identificación de los lotes afectados

Desde el área técnica municipal solicitaron especial atención a las etiquetas y especificaciones de los envases para identificar las unidades alcanzadas por la restricción:

Producto: Pepinos agridulces

Marca: Castell

Presentación: Peso neto 360g (Peso neto escurrido 220g)

RNPA: 13049332

RNE: 13003185 (Elaborado para Castell S.A., Sáenz Peña, Provincia de Buenos Aires).

Lotes específicamente involucrados:

Lote: MZA 2025 / Envasado: 11/09/25 / Vencimiento: 11/03/27

Lote: MZA 2025 / Envasado: 19/09/25 / Vencimiento: 19/03/27

Clasificación de la alerta y canales de comunicación

Las autoridades aclararon que el retiro del alimento ha sido catalogado como de Clase III. Esta categorización técnica significa que, si bien el producto infringe las normativas vigentes de rotulación o estándares específicos del Código Alimentario Argentino, existe una baja probabilidad de que su ingesta cause consecuencias adversas o daños a la salud de los consumidores. No obstante, de manera preventiva, se debe suspender su uso.

Las cuadrillas de inspección ya se encuentran realizando el seguimiento y control correspondiente en los comercios de la ciudad. Asimismo, se solicita que en caso de detectar stock de estos lotes en góndolas o depósitos, se evite su compra, venta o consumo, y se dé aviso inmediato a la Dirección de Bromatología Municipal a través de las siguientes vías de contacto:

Teléfono fijo: 4291516

Teléfono celular / WhatsApp: 345-4085487

Redaccion de 7Paginas