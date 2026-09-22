Alerta: el STEMC desmiente la venta de tarjetas para la Fiesta del Trabajador Municipal de Concordia

Desde la entidad gremial explicaron a 7Paginas, que las tarjetas que se están ofreciendo actualmente pertenecen al evento realizado el año pasado y que están siendo difundidas de manera malintencionada con el fin de generar confusión entre los empleados municipales.

Las entradas falsas que circulan corresponden a una celebración fechada el sábado 8 de noviembre en el Camping STEMC, la cual incluía asado con cuero, servicio de cantina y show musical.

Ante esta situación, el gremio solicitó a los trabajadores: No adquirir dichas tarjetas ni realizar pagos relacionados con la supuesta fiesta. No brindar información personal ante las publicaciones o de manera presencial a quienes ofrezcan las entradas.

Verificar las novedades únicamente a través de las vías de comunicación institucionales de la entidad gremial;

Finalmente, desde el STEMC remarcaron a 7Paginas, que informarán oportunamente por sus canales oficiales cualquier actividad o evento que se organice para el sector.