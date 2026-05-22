Alerta en Concordia: rectores de escuelas secundarias denuncian una «ola de violencia»

La comunidad educativa de Concordia se encuentra en estado de máxima alerta. Este viernes, rectores de diversas escuelas secundarias del departamento emitieron un contundente y pormenorizado comunicado oficial en el que visibilizan la grave escalada de hechos de violencia que afecta tanto el interior de las aulas como los alrededores de los establecimientos.

La fuerte manifestación pública de las autoridades escolares se produce en un contexto sensible, coincidiendo con la reciente difusión por parte de 7Paginas y otros medios de comunicación locales de un episodio de violencia ocurrido en la Escuela San Francisco; un hecho que, según se denunció, intentó ser minimizado desde la dirección en complicidad con medios de comunicación oficialistas. Lejos de tratarse de un caso aislado, el documento de los directivos confirma que el sistema educativo atraviesa una crisis estructural profunda.

Un tejido social lesionado que resuena en las aulas

En el texto, al que tuvo acceso de forma directa este medio, los firmantes expresan su alarmante preocupación por el deterioro de la convivencia escolar en las últimas semanas, caracterizada por peleas constantes entre estudiantes, amenazas, maltrato entre pares y agresiones que dañan de forma directa el clima institucional y las trayectorias pedagógicas.

«La escuela siempre es caja de resonancia de lo mejor y lo peor de nuestra sociedad. La violencia que atraviesa a las instituciones educativas no es sólo un síntoma, es la demostración más concreta de un tejido social lesionado, de las condiciones socioeconómicas de las familias de nuestros estudiantes, y del cansancio y desasosiego del colectivo docente y directivo frente a múltiples atropellos», sostienen con crudeza.

Los rectores explican que las herramientas tradicionales de contención y sanción —como los Talleres de Convivencia, la firma de actas de compromiso, las citaciones a tutores, los pedidos de asistencia profesional e incluso las derivaciones a organismos como el COPNAF, la Fiscalía o la Policía— hoy resultan «insuficientes» ante la gravedad y acumulación de los casos.

Denuncian «orfandad» y violencia institucional

Uno de los puntos más críticos del documento radica en la seria advertencia sobre la falta de un respaldo real por parte de las autoridades políticas y los ministerios del sector. Los directivos afirman sentirse solos frente a la gestión de crisis múltiples que exceden lo pedagógico, incluyendo problemáticas severas de salud mental de los jóvenes y carencias básicas insatisfechas.

Falta de recursos: Aseguran que se les imponen resultados de aprendizaje mientras se les niegan los equipos interdisciplinarios, el presupuesto y el asesoramiento legal necesario.

El juego de la simulación: Denuncian que la falta de protocolos efectivos obliga al personal a entrar en un esquema defensivo para «cuidarse la espalda» de posibles sumarios, sin que se atiendan los problemas de fondo.

Desvío del rol pedagógico: Advierten que la necesidad de intervenir constantemente para resguardar la integridad física y psíquica de los alumnos los distrae y les impide abocarse a su tarea fundamental: dar clases.

«Los equipos institucionales se hallan fuertemente atravesados por una sensación de orfandad, producto de lo que pareciera reflejar la ausencia de una red de contención, de la que tanto se habla. La arquitectura educativa necesita de referencias políticas que definan acciones concretas en el territorio y hoy nos sentimos solos», sentencia el comunicado.

Un llamado urgente antes de «lamentar una pérdida irreparable»

Hacia el final de la misiva, los titulares de los establecimientos secundarios de la región instaron a las autoridades departamentales, al Consejo General de Educación (CGE) y a los servicios de fortalecimiento social a coordinar de manera urgente una red de contención real y efectiva.

«Esperamos que esto sea un llamado de atención a la sociedad y a sus representantes. Juntos construyamos nuevas respuestas antes de que tengamos que lamentar una pérdida irreparable. No queremos seguir jugando al ‘como si’, no podemos mirar para otro lado: la juventud está en peligro y entonces el futuro está en peligro», concluye el documento.

Los directivos firmantes:

Lic. Mariana Bodean – Escuela N° 23 “República Oriental del Uruguay”

Mg. Julio Gallardo – Esc. Sec. N° 31 ‘Benito Juárez’ (Estación Yuquerí)

Dr. Diego Garcia – Esc. Sec. y Sup. N°1 “Cesáreo Bernaldo de Quirós”

Prof. Marina Sanchez – Esc. Sec. N° 22 “Mariano Moreno”

Prof. Patricia Fernanda Peña – “E. E. Técnica N° 2 Independencia”

Prof. Eduardo Ibarrola – Esc. Sec. N° 4 “Damián Pedro Garat”

Prof. Alejandro Solari – Esc. Sec. N° 18 “Vélez Sarsfield”

Prof. Heit Cynthia – Esc. Sec. Nº 21 “Aurora del Yeruá”

Prof. Vanina Ileana Siarra – Esc. Sec. N° 19 “Generala Juana Azurduy“

Prof. Paula Benitez – Esc. Sec. N° 30 “Maria Elena Walsh”

Prof. Dariela Gimenez – Esc. Sec. N° 2 “José Gervasio Artigas”

Prof. Andrea Pascucciello – Esc. Sec. N° 44 “Enrique Romero Brest”

Prof. Daniela López – Esc. Sec. N° 36 “Juana Paula Manso”

Prof. Villanueva Fabricio – Esc. N° 10 “Rep. de Entre Ríos”

Lic. Liliana Rueda – Esc. Sec. N° 14 “A. Carbó”

Lic. Ma. Soledad González – EEAT N° 152 “Manuel M. Calderón”

Prof. Marina Soto – Esc. Sec. N° 7 “López Jordán”

Prof. Claudia Wendler – Esc. Sec. N° 34 “Carlos Villamil”