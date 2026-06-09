Alerta en el Litoral: Entre Ríos y Corrientes coordinan un megaplan de prevención federal ante la posible llegada de «El Niño»

Ante los pronósticos que advierten sobre el desarrollo y la posible llegada del fenómeno meteorológico de «El Niño» a la región del Litoral, los gobiernos de Entre Ríos y Corrientes aceleraron los tiempos políticos y operativos. A lo largo de las últimas jornadas, ambas provincias concretaron importantes reuniones estratégicas e interinstitucionales con un firme propósito común: consolidar esquemas de prevención activa, unificar protocolos de asistencia y optimizar la capacidad de respuesta de los mandos de emergencia para resguardar a la población ante eventuales contingencias climáticas.

Entre Ríos: Mesa de enlace y revisión histórica de inundaciones

La Dirección de Defensa Civil de Entre Ríos impulsó una mesa de trabajo clave en la ciudad de Paraná, marcando el inicio de una serie de jornadas operativas destinadas a robustecer las estrategias de mitigación en el territorio provincial.

El encuentro, que reunió a las cúpulas de las fuerzas de seguridad, bomberos y cuadros técnicos municipales, se centró en realizar una profunda revisión histórica y técnica de las contingencias hídricas anteriores. Según informaron las autoridades a 7Paginas, este análisis de las experiencias pasadas resulta indispensable para perfeccionar las tácticas de evacuación, asistencia y despliegue logístico en las zonas ribereñas y vulnerables de la provincia.

Bajo el concepto de implementar un «trabajo unificado», se distribuyeron roles específicos entre los Bomberos Voluntarios, Zapadores y la Policía de Entre Ríos para asegurar un correcto engranaje de las acciones integradas. La convocatoria provincial contó con la presencia de referentes del área:

Por la Policía de Entre Ríos: El director y el subdirector de Operaciones, Diego Cabello del Campo y Martín Tello, respectivamente.

Por Bomberos: El jefe de Zapadores, Pedro González, y el jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Paraná, Carlos Almada.

Por los estamentos gubernamentales: El director de Defensa Civil Provincial, Oscar Díaz Bertozzi, junto a Cristian Galli; y por el municipio de Paraná, el director local del área, Darío Aldana, y su coordinador, Lucas García.

Corrientes: Cumbre Federal con soporte científico de Nación

En paralelo, la provincia de Corrientes se transformó este lunes en el epicentro de la planificación del NEA y la región centro al albergar la Reunión de Coordinación Federal en el Salón Azul de la Casa de Gobierno. El encuentro no solo sumó a los estamentos locales, sino que sentó en la mesa de debate a delegaciones de Protección Civil de cinco provincias vecinas: Misiones, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.

Durante la cumbre federal se cruzaron datos técnicos avanzados y se analizaron los últimos informes de organismos científicos de la Nación. El bloque técnico incluyó exposiciones detalladas de:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN): Presentó las proyecciones de lluvias y tendencias de humedad para los meses venideros.

El Instituto Nacional del Agua (INA): Analizó el comportamiento de las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay, detallando las cotas y los caudales esperables.

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE): Aportó mapas e imágenes satelitales para detectar zonas de riesgo de anegamiento.

El ministro de Seguridad correntino, Adán Gaya, remarcó que la directiva del gobernador Gustavo Valdés es clara: «La mejor herramienta es la planificación anticipada», destacando además que la vecina provincia viene ejecutando obras de infraestructura hídrica estratégicas para morigerar el impacto de las crecientes.

Por su parte, el director de Defensa Civil de Corrientes, Bruno Lovinson, celebró que su provincia haya sido elegida como sede del comando regional debido a la capacidad operativa y los antecedentes de resiliencia demostrados ante emergencias previas, concluyendo en la absoluta necesidad de consolidar sistemas de alerta temprana unificados para que el impacto de «El Niño» no tome por sorpresa a las comunidades litoraleñas.

Con informacion de Ctes Hoy

Redacción de 7Paginas