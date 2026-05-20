Alerta en el turismo de Federación: Marozzini advirtió un panorama preocupante y apuntó contra las políticas de Milei

A pesar de los esfuerzos del municipio en materia de promoción y estrategias de mercado, el funcionario reconoció que la crisis nacional frena cualquier repunte. En ese sentido, apuntó de lleno contra el impacto de las políticas económicas del presidente Javier Milei en el bolsillo de la clase media argentina.

El mercado uruguayo da un respiro, pero no alcanza

Marozzini comenzó señalando que el último fin de semana dejó un balance positivo gracias al turismo internacional: «Hubo presencia de uruguayos y muchos micros del Uruguay que están volviendo a venir. Es un trabajo interesante que estamos haciendo desde la Secretaría recobrando fuerza con las agencias uruguayas que venden al mayoreo».

Sin embargo, aclaró que este flujo no logra compensar la notable caída del turismo interno de cara al feriado patrio:

«Para este próximo fin de semana del 25 de Mayo va a haber un movimiento muy, muy leve. El panorama general del sector a nivel nacional no es alentador y Federación no es ajena a esto. El bolsillo de los argentinos está atravesado por la crisis».

Sin herramientas para la temporada baja y el «factor Mundial»

El secretario de Turismo lamentó la quita de incentivos estatales que antes ayudaban a los destinos consolidados a sobrellevar los meses fríos. «Anteriormente, herramientas como el PreViaje se visualizaban para sostener la temporada baja. Hoy por hoy, ni el sector público ni el privado tenemos una herramienta para mantener la ocupación media, ese punto de equilibrio que necesita un hotel para pagar sueldos y aguinaldos, o el sector gastronómico que está muy golpeado», detalló en radio UNO Federación.

El funcionario advirtió que la caída de visitantes impacta de forma directa en las arcas municipales mediante el corte de tickets en el ingreso al parque termal, afectando a «toda una ciudad que vive y respira del turismo».

Por otra parte, Marozzini sumó una particular preocupación de cara al mediano plazo: el desarrollo del Mundial de Fútbol.

«Influye muchísimo porque los recursos de cada familia se direccionan hacia otro lado. Hay cuestiones que llevan a que una familia, en vez de pensar en salir a vacacionar un fin de semana largo, prefiera comprar un televisor LED más grande para quedarse a mirar el torneo, o bien viajan al exterior. Esto golpea a destinos federales como el nuestro, que dependen de que la clase media tenga dinero en el bolsillo para una escapada de 3 o 4 días».

Polémica por la visita de Victoria Tolosa Paz

Durante la entrevista, el funcionario se refirió a las críticas de la oposición local (el oficialismo nacional) respecto a la reciente visita institucional de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, invitada por el intendente Ricardo Bravo.

«Cada uno está haciendo su juego político y entiendo de qué lado vienen las declaraciones», minimizó Marozzini, ponderando el trasfondo de la reunión: «En la cuestión turística, Tolosa Paz vino a conocer y destacar la trayectoria de Federación. Se conversó sobre la posibilidad de trabajar en una ley de incentivos turísticos para ciudades con parques termales, lo cual sería un gran beneficio si se aprueba».

Finalmente, el secretario destacó que del encuentro participaron también prestadores privados locales, quienes pudieron plantearle cara a cara a la legisladora la necesidad imperiosa de encontrar herramientas legislativas que permitan destrabar la profunda crisis que hoy golpea al motor económico de la ciudad.