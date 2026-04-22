Alerta en Federación: aseguran que el destino es más caro que Merlo, Bariloche, Córdoba y las Cataratas

En una entrevista brindada al programa Entre Líneas (Radio UNO Federación), Gastón Rondonotti, operador turístico con 18 años de trayectoria y referente del sector hotelero, lanzó una dura advertencia sobre la realidad económica que atraviesa el turismo en Federación. Según Rondonotti, la ciudad ha dejado de ser una opción competitiva para los grandes contingentes, especialmente en comparación con destinos consolidados como Carlos Paz, Merlo, Bariloche o Iguazú.

Los números que alarman

Rondonotti compartió datos concretos proporcionados por operadores nacionales (como la empresa Zamorano Viajes), donde se evidencia la brecha tarifaria que hoy perjudica a la ciudad de Federacion:

Villa Carlos Paz: Ofrece paquetes con pensión completa por aproximadamente $38.000 la noche por persona.

Bariloche / Cataratas / Mendoza: Manejan tarifas de entre $43.000 y $46.000 la noche para grupos, pero incluyendo media pensión y, en algunos casos, excursiones.

+Federación: Actualmente, es difícil encontrar hoteles para grupos por menos de $30.000, pero con el agravante de que es solo con desayuno.

«Cuando un cliente entra a una agencia y ve que Carlos Paz cuesta 300 mil pesos y Federación 400 mil, pero en Carlos Paz tiene todas las comidas y en Federación solo el desayuno, la elección es obvia. Estamos compitiendo en precios con los destinos por excelencia del país, pero sin el mismo nivel de desarrollo en infraestructura y servicios adicionales», explicó el operador.

(Propuesta de Merlo-San Luis)

Una crisis de cara a mayo y junio

El análisis de Rondonotti llega en un momento crítico, ante la proximidad de mayo y junio, históricamente los meses más bajos para el turismo. «Es ruidoso que se aproximen los meses más difíciles y nosotros sigamos aumentando tarifas o no tengamos pensadas propuestas tentadoras. El empresario lo va a sentir cuando en junio tenga que pagar aguinaldos tras dos meses sin cubrir costos fijos», advirtió.

Para el referente, el problema radica en una «desarticulación» entre el sector público y el privado. Relató que, tras realizar promociones en el exterior para atraer turistas, se encuentra al regresar con nuevos aumentos de precios locales que anulan cualquier esfuerzo de marketing previo.

El pedido: Una «Mesa de Crisis» amplia

Lejos de buscar culpables, Rondonotti hizo un llamado a la unidad y a la autocrítica. Propuso la creación de una mesa de debate estratégica que vaya más allá del Intendente y las cámaras hoteleras.

«Esta mesa necesita actores de Deportes, Obras Públicas, Cultura, Mantenimiento del Parque y Tesorería. Tenemos que sacarnos la bandera partidaria, ponernos la de Federación y armar un plan de crisis para recuperar a los micros que antes venían todos los meses y hoy ya no vienen por una cuestión de costos».

Finalmente, remarcó que el sector debe tener «conciencia y generosidad» para resignar márgenes de ganancia en pos de mantener el destino vivo: «Si solo queremos competir con tarifas altas, el destino nunca se va a jerarquizar, solo vamos a lograr que la gente deje de elegirnos».