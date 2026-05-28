Alerta en Federación por la corriente de El Niño: ante una posible creciente, intensificaron el plan de desratización en la costanera

La ciudad de Federación se encuentra en estado de alerta y ejecución de protocolos preventivos ante las proyecciones meteorológicas que anticipan la llegada del fenómeno de El Niño. Frente a la inminente elevación de la cota del embalse de Salto Grande por el incremento de las lluvias, el municipio activó un plan de contingencia multisectorial que incluye una fuerte e inusual medida sanitaria: una campaña intensiva de desratización en toda la línea de la costanera.

El responsable del área de Inspección General local, Aníbal Masetto, brindó detalles de las acciones al programa Entre Líneas de Radio Uno Federación. El funcionario explicó el motivo por el cual el área de Zoonosis debió salir de urgencia a blindar la costa:

“Es una tarea que venimos haciendo, pero decidimos profundizarla porque convivimos con roedores en la costa. El animal habita en esos muros de contención entre las piedras; si la altura del lago supera las escolleras y la piedra se inunda, es lógico que busque refugiarse en zonas más secas y avance hacia las casas cercanas. Tenemos que ser proactivos para evitar que las familias sufran una invasión de ratas”, advirtió.

El operativo de desratización comenzó la semana pasada abarcando el terraplén Sixto Ríos y está planificado para extenderse por toda la vuelta de la costanera.

Logística de evacuación y caminos bajo amenaza

Aunque Masetto llevó tranquilidad a la población aclarando que el casco urbano de Federación no corre riesgo de inundarse de forma generalizada —a diferencia de lo que suelen sufrir ciudades vecinas como Concordia—, el aumento histórico del nivel del lago sí generará serios inconvenientes logísticos.

El informe preventivo elevado al intendente detalla los principales frentes de contingencia:

Familias en riesgo: Se calcula un escenario de evacuación de entre 5 y 8 familias ubicadas en la zona del emplazamiento. El protocolo ya contempla los espacios y recursos necesarios para asistirlas el tiempo que queden fuera de sus hogares.

Cortes de tránsito: Los registros técnicos señalan que el desborde del agua provocaría el corte por anegamiento del terraplén Sixto Ríos y de varios accesos en la Zona Norte.

Apoyo militar: En los últimos días se sumó el Ejército Argentino al comité de emergencia. Mantuvieron reuniones con el regimiento para coordinar la asistencia logística y el despliegue operativo en caso de que se corten puentes vecinales.

La amenaza del «Súper Niño» o «Niño Godzilla»

Desde Defensa Civil de la provincia y Prefectura Naval se alertó que los efectos más severos podrían comenzar a registrarse durante los meses de junio y julio. Los especialistas denominan a este evento como un «Súper Niño» o «Niño Godzilla» debido a anomalías térmicas extremas detectadas en el Océano Pacífico.

«Normalmente, la corriente de El Niño tradicional se genera con una suba de 0,5°C en la temperatura del agua a la altura de Ecuador. En este momento, los informes científicos hablan de una suba de entre 2°C y 3°C», precisó Masetto. Este calentamiento inusual desencadenará copiosas precipitaciones en la cuenca media y baja del Río Uruguay, afectando directamente a las provincias de Misiones y Corrientes, un caudal que decantará indefectiblemente en el embalse de Salto Grande.

Impacto colateral en la industria maderera

Más allá de los problemas habitacionales y sanitarios, las autoridades locales manifestaron su preocupación por el impacto económico que la creciente tendrá sobre el principal motor productivo de Federación.

Debido a los anegamientos de caminos vecinales y rutas rurales en las provincias del norte litoraleño, se anticipan serias complicaciones para el transporte de materia prima. La imposibilidad de ingresar a los campos para traer madera desde la provincia de Corrientes podría paralizar la actividad de los aserraderos locales, configurando un panorama social y laboral sumamente complejo para las próximas semanas.