Alerta en Federación por un posible caso de sarampión: el Hospital San José activó un amplio operativo sanitario

Según precisó la médica, apenas se detectó el caso sospechoso se desplegó un operativo de monitoreo en distintos barrios de la ciudad, el cual continuó este jueves con la participación del equipo de salud del hospital.

La situación se da en un contexto de alerta provincial: en días previos, autoridades sanitarias de Entre Ríos habían advertido sobre posibles contagios vinculados a un micro que partió desde Retiro hacia Federación, en el cual viajaban personas oriundas de Bolivia. De confirmarse el diagnóstico, sería el tercer caso registrado en la provincia.

Operativo en barrios y zona de ejido

Desde el Hospital San José informaron que se está llevando adelante un monitoreo intensivo del esquema de vacunación en la comunidad, con especial foco en los sectores donde se detectan mayores riesgos.

“Estamos realizando controles en los barrios para identificar esquemas incompletos y actualizarlos. También efectuamos visitas domiciliarias, brindando información y medidas de prevención”, indicó la Dra. Urquiza. Para este jueves, el equipo de salud programó un recorrido por el barrio 144 Viviendas.

Vacunarse, la principal herramienta de prevención

Las autoridades sanitarias recordaron la importancia de contar con el esquema completo de la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y paperas.

Síntomas a tener en cuenta

Fiebre alta

Tos y secreción nasal

Conjuntivitis

Manchas rojas en la piel

Recomendaciones

Completar el esquema de vacunación SRP

Mantener una adecuada higiene de manos

Consultar de inmediato ante la aparición de síntomas

El Hospital San José continuará con el monitoreo en la comunidad mientras se aguarda el informe oficial del Malbrán, que será determinante para confirmar o descartar este nuevo caso sospechoso en Federación.