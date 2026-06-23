Alerta en la región: la prohibición de consumir el queso elaborado en Federación llegó a Concordia

Cabe mencionar que el caso testigo que encendió las alarmas de salud pública involucra a un menor de edad oriundo de Federación que, tras presentar un cuadro compatible con SUH —una enfermedad poco frecuente pero potencialmente mortal—, debió ser trasladado de urgencia: primero al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia y posteriormente a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Paraná para recibir atención especializada.

Investigación sanitaria en marcha

En el marco de las pesquisas para determinar el origen de la intoxicación, el Ministerio de Salud de Entre Ríos y el Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB) pusieron la lupa sobre el consumo de un queso tipo colono comercializado en la región.

Al respecto, el bioquímico Mario Cornu, responsable del área de Bromatología de la Municipalidad de Federación, detalló en declaraciones a radio UNO Federacion, que el alimento fue mencionado como parte de la dieta del niño durante las semanas previas al desarrollo de los síntomas.

«Desde el ICAB me solicitaron una serie de acciones porque uno de los alimentos mencionados como consumido por este niño fue un queso tipo colono que se comercializa en Federación. Se tomaron muestras del producto y fueron enviadas a laboratorio para su análisis», señaló Cornu, agregando que durante las inspecciones se detectaron graves irregularidades documentales.

La prohibición oficial: Marca y datos del producto

A raíz de esta situación, la Municipalidad de Concordia, a través de su Dirección de Bromatología, difundió formalmente a 7Páginas la resolución emitida por el ICAB que ordena retirar el producto de circulación de forma inmediata.

La normativa prohíbe la elaboración, fraccionamiento, transporte y comercialización en todo el territorio entrerriano —incluyendo plataformas de venta en línea— del producto rotulado de la siguiente manera:

Producto: «QUESO PATEGRAS ARGENTINO»

Marca: «2L»

Datos del rótulo: RNE N° 08002454 y RNPA N° 08002454/01

Origen: Elaborado en Colonia La Paz, Federación.

La resolución técnica detalla que el Registro Nacional de Establecimiento (RNE) que figura en el envoltorio se encuentra vencido, mientras que el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) no está vigente ni registrado. Al tratarse de un alimento ilegal, no se puede garantizar su trazabilidad ni sus condiciones de inocuidad.

Alerta a comerciantes y vecinos

Mientras se aguardan los resultados finales de laboratorio que confirmen o descarten el vínculo directo del queso con el caso de Síndrome Urémico Hemolítico, las autoridades instan a la población a abstenerse de consumirlo.

Asimismo, desde la Dirección de Bromatología de Concordia alertaron a los comerciantes que deben retirar el producto de las góndolas y solicitaron a los vecinos que, en caso de detectar su venta al público, realicen la denuncia correspondiente comunicándose al teléfono 429 1516.