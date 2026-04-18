Alerta en las escuelas: Entre Ríos activó un protocolo integral ante mensajes intimidatorios en establecimientos

Ante la reciente aparición de mensajes intimidatorios dirigidos a diversas instituciones educativas de la provincia, el Gobierno de Entre Ríos puso en marcha un abordaje integral y coordinado. El objetivo central es doble: resguardar la integridad de estudiantes y docentes, y llevar tranquilidad a las familias mediante un despliegue de seguridad y prevención en el territorio.

La estrategia, presentada en conferencia de prensa en Casa de Gobierno, involucra al Consejo General de Educación (CGE), la Policía de Entre Ríos, el Poder Judicial y el Copnaf, priorizando el acompañamiento institucional sobre la suspensión de actividades.

«La escuela debe seguir siendo el lugar más seguro»

Desde el CGE, la coordinadora de Políticas Transversales, Clarisa Zalazar, fue tajante al confirmar que no habrá interrupción del servicio educativo: «No suspendemos las clases porque la escuela es, y debe seguir siendo, el lugar más seguro para nuestros hijos». Sin embargo, aclaró que la presencialidad se mantendrá de manera «cuidada» y con refuerzos de seguridad.

Zalazar hizo un llamado urgente a la responsabilidad de los adultos: «La seguridad empieza en la mesa de cada casa. Les pido que se sienten con sus hijos, que revisen qué están consumiendo en redes sociales o qué mensajes circulan en sus grupos de WhatsApp. Lo que a veces parece un juego digital tiene consecuencias reales».

Seguridad y Ciberseguridad

Desde la fuerza de seguridad, se confirmó el fortalecimiento del programa Corredores Seguros. El jefe de Operaciones, Diego Cabello del Campo, explicó que se acentuó el despliegue policial en los horarios de ingreso y egreso de los establecimientos.

Por otro lado, la División Cibercrimen, a cargo de Ariel Escobar, ya se encuentra analizando los elementos digitales vinculados a las amenazas. Escobar destacó que ya existen resultados positivos en investigaciones similares realizadas en otras localidades, y que el monitoreo de entornos digitales es constante para identificar el origen de los mensajes.

Medidas judiciales y territoriales

El asesor legal del CGE, Cristián Grandolio, informó que la Justicia ya dispuso medidas cautelares en instituciones de la ciudad de Gualeguaychú, garantizando la continuidad pedagógica mientras se sustancia la investigación.

A su vez, el Copnaf, a través de Pablo Galarza (director de Protección Integral), remarcó el principio de corresponsabilidad: «Es fundamental hablar con nuestros gurises y, ante cualquier irregularidad, acercarse a las áreas de Niñez o al Copnaf para intervenir de manera oportuna».

Compromiso provincial

Con este abordaje, el Gobierno provincial busca desalentar las conductas que alteran el orden escolar y reafirma que la articulación institucional es la única vía para garantizar un entorno seguro. La consigna es clara: prevención policial, investigación tecnológica y acompañamiento familiar para que las aulas sigan abiertas y seguras.