Alerta HLB: Promueven en Concordia el no consumo de cítricos con hojas verdes

Segun se dijo a 7Paginas, esta iniciativa busca preservar el estatus sanitario de Concordia como departamento libre de HLB, la enfermedad más destructiva para los cítricos a nivel mundial, que hasta el momento no tiene cura.

El riesgo oculto en las hojas

Aunque para el consumidor la presencia de hojas verdes pueda parecer un símbolo de «frescura», desde el punto de vista sanitario representa un peligro latente. Según explicaron los organismos técnicos, el material vegetal fresco es la principal vía de dispersión del insecto vector que transporta la enfermedad.

Desde el año 2020, la normativa vigente del Programa Nacional de Prevención del HLB (SENASA) prohíbe terminantemente el tránsito y la venta de fruta cítrica con hojas o restos de ramas, exigiendo que la mercadería sea transportada y exhibida completamente limpia.

Capacitación y control municipal

El plan de acción no solo incluye la concientización del vecino, sino también una fuerte formación para el sector comercial:

Agentes municipales: Recibirán formación específica sobre la normativa para actuar como nexo con los comerciantes.

Comerciantes: Se realizarán capacitaciones sobre las medidas de prevención y las responsabilidades legales al momento de adquirir y vender fruta.

Acompañamiento: El Municipio desarrollará un trabajo de seguimiento para asegurar que las verdulerías y mercados locales cumplan con los estándares sanitarios.

Un compromiso de todos

Desde la FeCiER y el SENASA remarcaron que el compromiso del ciudadano es fundamental. Al no comprar frutas con hojas, el consumidor está ayudando directamente a proteger miles de puestos de trabajo y la estabilidad de las familias que dependen de la citricultura en Concordia y toda la región de Salto Grande.