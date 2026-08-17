Alerta meteorológico: anuncian tormentas fuertes y descenso de temperatura para Concordia y la región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso por tormentas de variada intensidad —algunas localmente fuertes— que afectarán a la ciudad de Concordia y a la región durante las jornadas de este lunes y martes. Según el organismo oficial, las precipitaciones estarán acompañadas por lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento y la posibilidad de granizo ocasional.

Se estiman valores de agua acumulada de entre 60 y 80 mm, cifras que podrían ser superadas de forma puntual en algunas zonas.

La evolución del tiempo día por día

Lunes: La jornada arranca con una temperatura mínima de 12°C y una máxima proyectada en 20°C, con un 91% de humedad y vientos del sector sur a 17 km/h. Durante todo el día se mantiene un 70% de probabilidad de tormentas de variada intensidad.

Martes: Se profundizará el descenso térmico, con valores entre los 12°C de mínima y apenas 14°C de máxima. Se prevé un 70% de probabilidad de tormentas durante la madrugada y la mañana, pasando a lluvias continuas por la tarde.

Miércoles: La temperatura continuará en descenso, registrando 11°C de mínima y 13°C de máxima. Se mantiene un 70% de probabilidad de lluvias por la mañana, con una tendencia a mejorar hacia las últimas horas de la tarde.

Jueves: Persistirá un 40% de probabilidad de lluvias aisladas. Se marca el regreso de las mañanas frías, con una mínima de 8°C y una máxima de 15°C.

Viernes: Regresará el sol a la región en una jornada con cielo despejado, temperatura mínima de 9°C y una máxima que alcanzará los 18°C.

Redaccion de 7Paginas