Alerta naranja en Entre Ríos: Advierten por tormentas severas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h

Lo que comenzó como una inestabilidad pasajera ha derivado en un escenario meteorológico de riesgo para toda la provincia de Entre Ríos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este sábado una actualización de sus alertas, elevando a «Naranja» la advertencia para varios departamentos ante la llegada de fenómenos que podrían ser severos.

El alerta naranja implica la aparición de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. Según el reporte, se esperan lluvias copiosas, intensa actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento muy fuertes.

Cronograma del Alerta Naranja: ¿Cuándo llega el pico de la tormenta?

La peligrosidad no afectará a toda la provincia al mismo tiempo, sino que se desplazará de suroeste a noreste:

Domingo noche a lunes mañana: Los departamentos bajo alerta naranja serán Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay.

Lunes por la tarde: El núcleo de tormentas severas se trasladará hacia Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

En estas zonas se prevén acumulados de agua de entre 60 y 100 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual. Lo más preocupante son las ráfagas de viento, que podrían alcanzar los 90 km/h.

Resto de la provincia bajo Alerta Amarillo

Los departamentos del sur y costa del Uruguay (Colón, Gualeguaychú, Islas, Tala, Uruguay, Victoria y Gualeguay) permanecerán bajo alerta amarillo desde la tarde del domingo hasta la noche del lunes de forma ininterrumpida. En estos sectores se esperan vientos de hasta 70 km/h y acumulados de entre 30 y 60 mm.

Foco en la Región de Salto Grande

Para Concordia y Federación, el pronóstico es particularmente inestable para el cierre del fin de semana extra largo:

Domingo: Mínima de 16°C y máxima de 20°C. Se espera un 70% de probabilidades de tormentas por la mañana y un 100% (lluvia asegurada) para la tarde.

Lunes: Será el día más complicado. La probabilidad de tormentas fuertes es del 100% durante la madrugada y la mañana. Por la tarde y noche, la inestabilidad persistirá en un 70%.

Martes: Continuarán las tormentas aisladas y chaparrones, con una máxima que trepará a los 24°C, iniciando una mejora paulatina hacia el miércoles.

Redaccion de 7Paginas