Domingo 30 de noviembre de 2025
Alerta naranja para el domingo en el centro y norte entrerriano

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja para la mañana del domingo que abarca desde el centro hacia el norte de Entre Ríos, según informaron desde Defensa Civil provincial. La advertencia contempla un escenario de tormentas fuertes, con fenómenos capaces de generar condiciones peligrosas en cortos periodos.
Redacción 7Paginas

De acuerdo al informe oficial al que tuvo acceso 7Paginas, el área podría verse afectada por lluvias intensas, importante actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas que, de manera localizada, superarían los 80 km/h. También se estiman acumulados de precipitación que oscilarán entre 30 y 70 milímetros, con la posibilidad de valores aún mayores en sectores puntuales.

Las condiciones climáticas previstas para este domingo incluyen una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 20, humedad elevada del 87% y vientos del sudeste a 12 km/h. El SMN anticipa un 40% de probabilidad de chaparrones durante la mañana y un 70% de tormentas aisladas para la tarde y noche.

Recomendaciones y medidas preventivas

Ante este panorama, desde la provincia convocan a extremar cuidados y adoptar medidas para prevenir riesgos. Entre las recomendaciones, se solicita evitar la disposición de residuos en la vía pública y retirar elementos que puedan obstruir el drenaje del agua. También se insiste en suspender actividades al aire libre y no buscar refugio bajo árboles o postes de energía que puedan colapsar.

Asimismo, se recuerda que, para reducir la exposición a descargas eléctricas, es importante no permanecer en espejos de agua como ríos, lagunas, playas o piletas. Se aconseja estar atentos ante la posible caída de granizo y preparar una mochila de emergencia que incluya linterna, radio, documentos personales y teléfono celular.

Las autoridades continuarán monitoreando la evolución del sistema meteorológico e informarán nuevas actualizaciones en caso de ser necesario.