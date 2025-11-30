Alerta naranja para el domingo en el centro y norte entrerriano

De acuerdo al informe oficial al que tuvo acceso 7Paginas, el área podría verse afectada por lluvias intensas, importante actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas que, de manera localizada, superarían los 80 km/h. También se estiman acumulados de precipitación que oscilarán entre 30 y 70 milímetros, con la posibilidad de valores aún mayores en sectores puntuales.

Las condiciones climáticas previstas para este domingo incluyen una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 20, humedad elevada del 87% y vientos del sudeste a 12 km/h. El SMN anticipa un 40% de probabilidad de chaparrones durante la mañana y un 70% de tormentas aisladas para la tarde y noche.

Recomendaciones y medidas preventivas

Ante este panorama, desde la provincia convocan a extremar cuidados y adoptar medidas para prevenir riesgos. Entre las recomendaciones, se solicita evitar la disposición de residuos en la vía pública y retirar elementos que puedan obstruir el drenaje del agua. También se insiste en suspender actividades al aire libre y no buscar refugio bajo árboles o postes de energía que puedan colapsar.

Asimismo, se recuerda que, para reducir la exposición a descargas eléctricas, es importante no permanecer en espejos de agua como ríos, lagunas, playas o piletas. Se aconseja estar atentos ante la posible caída de granizo y preparar una mochila de emergencia que incluya linterna, radio, documentos personales y teléfono celular.

Las autoridades continuarán monitoreando la evolución del sistema meteorológico e informarán nuevas actualizaciones en caso de ser necesario.