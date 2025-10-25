7PAGINAS

Viernes 24 de octubre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Alerta naranja por tormentas: así estará el clima este fin de semana en la región de Salto Grande

El SMN anticipa inestabilidad durante la madrugada del sábado y una mejora hacia el domingo, jornada electoral en todo el país.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Aunque durante la tarde de este viernes no se registraron las lluvias anunciadas en Concordia y la región, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente un alerta naranja por tormentas fuertes para toda la provincia de Entre Ríos.

Según el organismo, durante la noche de este viernes y la madrugada del sábado se esperan tormentas con abundante actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. El pronóstico indica una probabilidad del 100% de tormentas fuertes durante la madrugada y un 70% durante la mañana, con mejoras hacia la tarde.

Sábado con inestabilidad y mejoras por la tarde

En Concordia y el resto de la región de Salto Grande, el sábado se presentará inestable en las primeras horas, con chaparrones aislados y un marcado descenso de temperatura. La mínima será de 17°C y la máxima de 23°C.

A partir del mediodía, el viento sur favorecerá una mejora gradual, con disminución de la nubosidad y menores probabilidades de lluvia hacia el cierre de la jornada.

Domingo sin lluvias y con sol para las elecciones

El domingo, día de las elecciones legislativas nacionales, el clima acompañará el desarrollo de la jornada. El SMN prevé una mañana fresca, con 12°C de mínima, y una máxima de 24°C, bajo un cielo parcialmente nublado y sin previsión de precipitaciones.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas