Alerta naranja por tormentas: así estará el clima este fin de semana en la región de Salto Grande

Aunque durante la tarde de este viernes no se registraron las lluvias anunciadas en Concordia y la región, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente un alerta naranja por tormentas fuertes para toda la provincia de Entre Ríos.

Según el organismo, durante la noche de este viernes y la madrugada del sábado se esperan tormentas con abundante actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. El pronóstico indica una probabilidad del 100% de tormentas fuertes durante la madrugada y un 70% durante la mañana, con mejoras hacia la tarde.

Sábado con inestabilidad y mejoras por la tarde

En Concordia y el resto de la región de Salto Grande, el sábado se presentará inestable en las primeras horas, con chaparrones aislados y un marcado descenso de temperatura. La mínima será de 17°C y la máxima de 23°C.

A partir del mediodía, el viento sur favorecerá una mejora gradual, con disminución de la nubosidad y menores probabilidades de lluvia hacia el cierre de la jornada.

Domingo sin lluvias y con sol para las elecciones

El domingo, día de las elecciones legislativas nacionales, el clima acompañará el desarrollo de la jornada. El SMN prevé una mañana fresca, con 12°C de mínima, y una máxima de 24°C, bajo un cielo parcialmente nublado y sin previsión de precipitaciones.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas