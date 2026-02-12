Alerta naranja por tormentas fuertes para gran parte de en Entre Ríos y leve descenso de temperaturas

Según el organismo, los departamentos La Paz, Federal, Feliciano, Federación, Concordia, San Salvador, Villaguay, Paraná, Diamante y Nogoyá serán afectados por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, caída de granizo, lluvias intensas y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

Para el sur provincial, en tanto, se pronostican tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. En esa región, se prevén acumulados de entre 30 y 70 milímetros.

Región de Salto Grande

Puntualmente para Concordia y la región de Salto Grande, el SMN anticipa para este jueves una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 29. La probabilidad de tormentas fuertes es del 100% durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde se mantiene en torno al 70%.

La inestabilidad continuaría durante el viernes, con temperaturas similares y probabilidades de tormentas y chaparrones que oscilarán entre el 40 y el 70% a lo largo de toda la jornada.

Recomendaciones

Ante este panorama, desde Defensa Civil se reiteraron una serie de recomendaciones preventivas:

No sacar la basura.

Retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad.

Minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estar atentos ante la posible caída de granizo.

Tener preparada una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.

Las autoridades solicitan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y extremar las precauciones mientras se mantenga vigente la alerta meteorológica.

Redaccion de 7Paginas