Alerta naranja por tormentas para la región de Salto Grande

La advertencia alcanza a los departamentos de Federal, Feliciano, Federación, Concordia y San Salvador, donde se prevén lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Según el informe oficial, los fenómenos estarán acompañados principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, con valores de precipitación acumulada que podrían oscilar entre 80 y 110 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

Además, las tormentas podrían incluir caída de granizo y ráfagas intensas, que en algunos sectores podrían alcanzar velocidades cercanas a los 90 km/h.

Por otra parte, los departamentos de La Paz, Paraná, Villaguay, Diamante y Nogoyá se encuentran bajo alerta amarilla. En estas zonas también se esperan lluvias y tormentas de distinta intensidad, algunas fuertes, con precipitaciones acumuladas entre 50 y 80 milímetros, además de la posible presencia de granizo y ráfagas que podrían llegar a los 75 km/h.

Recomendaciones a la población

Ante este escenario, desde Defensa Civil instan a la comunidad a extremar las precauciones y adoptar una serie de medidas de prevención, entre ellas:

No sacar la basura para evitar la obstrucción de desagües.

Retirar objetos que puedan impedir el normal escurrimiento del agua.

Evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de los fenómenos.

No refugiarse cerca de árboles, postes de electricidad o estructuras inestables.

No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para reducir el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

Estar atentos ante la posible caída de granizo.

Asimismo, se recomienda tener preparada una mochila de emergencias que contenga linterna, radio, documentos personales y teléfono celular.

Las autoridades continúan monitoreando la evolución del sistema meteorológico y solicitan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales.

