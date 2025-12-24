Alerta naranja y amarilla por tormentas y vientos para este miércoles 24 de diciembre: hay 16 provincias afectadas

Desde el organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, advirtieron que en algunas zonas se esperan “fenómenos meteorológicos peligrosos”, con probabilidad de tormentas intensas, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento de consideración.

Provincias bajo alerta naranja

La alerta naranja por tormentas rige para el sudoeste de Santiago del Estero, el noroeste de Córdoba, el noreste de La Rioja y el este de Catamarca. En estas regiones se prevén tormentas fuertes a localmente severas, con abundante caída de agua en cortos períodos, valores de precipitación acumulada de entre 80 y 150 milímetros —que podrían superarse de manera puntual—, granizo ocasional y ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Alerta amarilla por tormentas y vientos

En tanto, la alerta amarilla por tormentas alcanza al este de Jujuy, centro y este de Salta, noreste de Santiago del Estero, Tucumán, centro de Catamarca, centro y sudeste de La Rioja, este de San Juan, centro y norte de San Luis, Córdoba, norte de La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos y amplias zonas de la provincia de Buenos Aires.

En estos sectores se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional, ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora y acumulados de lluvia de entre 30 y 60 milímetros.

Además, el SMN emitió alerta amarilla por vientos para el sur de Jujuy, Santa Cruz y la costa este de Tierra del Fuego. Allí se prevén vientos del sector oeste con velocidades de entre 45 y 55 kilómetros por hora y ráfagas que, de forma puntual, podrían superar los 90 kilómetros por hora.

El tiempo en el AMBA y el resto del país

En el AMBA, el miércoles comenzará con nubosidad durante la madrugada, continuará con sol y algunas nubes hacia el mediodía y presentará inestabilidad durante la tarde, con probabilidad de lluvias aisladas. Por la noche, las chances de precipitaciones oscilarán entre el 10% y el 40%, un dato clave para quienes planean celebrar al aire libre.

Para la Ciudad de Buenos Aires se espera una mínima de 23°C y una máxima de 34°C. El jueves 25, en tanto, se anticipan tormentas aisladas durante la mañana y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 59 kilómetros por hora.

En gran parte del centro y norte del país se mantendrán las temperaturas elevadas. En Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba se prevén máximas cercanas a los 35°C, mientras que en el norte argentino los registros oscilarán entre los 30 y 33 grados. En la Patagonia, en cambio, las condiciones serán más templadas, con máximas que no superarán los 24°C.

Recomendaciones

Ante este escenario, el SMN recomendó seguir las indicaciones de las autoridades locales, evitar circular durante las tormentas, no refugiarse bajo árboles o estructuras inestables, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informado a través de los canales oficiales. Para quienes celebren Nochebuena, el pronóstico sugiere extremar precauciones y tener en cuenta la evolución del tiempo, especialmente durante la noche.