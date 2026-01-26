Alerta para Concordia y la región por altas temperaturas: el lunes con sensación térmica que rondará los 40 grados

Según el informe del organismo oficial al que tuvo acceso 7Paginas, este lunes se espera una jornada agobiante, con temperaturas máximas que alcanzarán los 38 grados y una mínima cercana a los 24 grados, sin probabilidad de lluvias. Las condiciones de calor extremo podrían extenderse, al menos, hasta el próximo viernes.

Desde el SMN advirtieron que las altas temperaturas pueden tener efectos leves a moderados en la salud, especialmente en niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas, por lo que recomiendan extremar los cuidados.

Pronóstico para el inicio de la semana

El lunes será el día más sofocante de esta ola de calor, con máximas de 38 grados y sensación térmica que supere los 40º. Para el martes, si bien se anuncia un 40% de probabilidades de lluvias, la temperatura máxima se mantendrá elevada, alcanzando los 37 grados, mientras que la mínima descenderá levemente hasta los 23 grados.

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratados, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y prestar especial atención a los grupos de riesgo, en un contexto de calor persistente que marcará el pulso de la semana en Concordia y la región.

Foto: Marcelo Gonzalez