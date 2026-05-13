Alerta por «El Niño»: El intendente Azcué convocó al Comité de Emergencia ante posibles crecidas

Ante los pronósticos que advierten sobre la consolidación del fenómeno meteorológico de “El Niño”, el intendente de Concordia, Francisco Azcué, formalizó la convocatoria a los integrantes del Comité Operativo de Emergencias (COE). La reunión se llevará a cabo el próximo lunes 18 de mayo a las 10:00 horas, con el objetivo de coordinar estrategias de mitigación y analizar el impacto que las lluvias abundantes podrían tener en la ciudad y la zona ribereña.

La decisión del Ejecutivo municipal responde a los últimos reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que señalan una transición hacia una fase cálida en el océano Pacífico, lo que eleva las probabilidades de precipitaciones superiores a lo normal en el Litoral argentino.

Plan de acción y obras de fondo

Según lo anticipado a 7Paginas, durante el encuentro, las distintas áreas del Municipio brindarán un informe detallado sobre las tareas de mantenimiento y obras de infraestructura que se han ejecutado desde el inicio de la gestión para reducir el impacto de tormentas intensas.

Además, se supo que Azcué presentará ante el COE los avances de un proyecto estratégico que el Municipio viene gestionando a nivel provincial y nacional. El mismo busca brindar una «solución de fondo» al histórico problema de las crecientes del río Uruguay, apostando a una planificación a largo plazo que trascienda la asistencia inmediata.

Los números de «El Niño»

La preocupación de las autoridades se sustenta en datos técnicos: según el SMN, existe un 61% de probabilidad de que el fenómeno de “El Niño” comience a consolidarse a partir del trimestre mayo-julio y persista durante el resto del año.

Este escenario implica para Concordia la posibilidad de enfrentar:

Lluvias abundantes y recurrentes.

Precipitaciones por encima de la media en la región centro y norte del país.

Eventuales crecidas del río Uruguay, lo que requiere una preparación logística y social previa.

Trabajo articulado

Desde la Municipalidad remarcaron que la convocatoria al COE busca integrar a todas las fuerzas de seguridad, instituciones intermedias y organismos de salud para trabajar bajo un protocolo unificado. La prevención temprana se perfila como la herramienta clave para proteger a las familias concordienses y minimizar los daños materiales ante la inminencia del fenómeno climático.