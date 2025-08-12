Alerta por falsos llamados en nombre de la Cooperativa Eléctrica de Concordia

Desde la entidad aclararon a 7Paginas, que estos llamados no son realizados por la Cooperativa y que no se utiliza este método para comunicar cortes programados. “Reiteramos, tal como lo hemos informado en distintas ocasiones, que los cortes se informan exclusivamente a través de los medios de difusión, nuestra página web y las redes sociales oficiales”, señalaron.

La Cooperativa instó a los vecinos a no brindar información personal ni responder a este tipo de comunicaciones, y a mantenerse atentos ante cualquier intento de engaño. Asimismo, recordaron que todos los canales oficiales de comunicación están claramente identificados y que cualquier duda puede ser consultada directamente en las oficinas o mediante los contactos oficiales de la institución.

Esta advertencia se suma a otros casos similares ocurridos en el pasado, por lo que la entidad volvió a reforzar el pedido de precaución y verificación ante llamados sospechosos.