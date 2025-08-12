7PAGINAS

Martes 12 de agosto de 2025
Alerta por falsos llamados en nombre de la Cooperativa Eléctrica de Concordia

La Cooperativa Eléctrica de Concordia emitió una advertencia urgente a sus asociados ante la detección de nuevos intentos de estafa telefónica. Según informaron, algunos usuarios han recibido llamados en los que, utilizando el nombre de la institución, se les notifica sobre un supuesto corte de energía para realizar reparaciones o mantenimientos, solicitándoles datos personales.
Redacción 7Paginas

Desde la entidad aclararon a 7Paginas, que estos llamados no son realizados por la Cooperativa y que no se utiliza este método para comunicar cortes programados. “Reiteramos, tal como lo hemos informado en distintas ocasiones, que los cortes se informan exclusivamente a través de los medios de difusión, nuestra página web y las redes sociales oficiales”, señalaron.

La Cooperativa instó a los vecinos a no brindar información personal ni responder a este tipo de comunicaciones, y a mantenerse atentos ante cualquier intento de engaño. Asimismo, recordaron que todos los canales oficiales de comunicación están claramente identificados y que cualquier duda puede ser consultada directamente en las oficinas o mediante los contactos oficiales de la institución.

Esta advertencia se suma a otros casos similares ocurridos en el pasado, por lo que la entidad volvió a reforzar el pedido de precaución y verificación ante llamados sospechosos.