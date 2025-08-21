Alerta por fuertes vientos para la región de Salto Grande

Tal como lo había anticipado 7Paginas, para este viernes también se esperan lluvias en la región de Salto Grande, seguidas por un marcado descenso de las temperaturas.

Pronóstico del SMN

El organismo detalló que el área bajo alerta será afectada de manera progresiva por vientos del sector sur, con velocidades entre 30 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Este jueves la región disfrutó de una jornada agradable, con cielo algo nublado, temperatura máxima de 22 grados, humedad del 40% y vientos del este que llegaron a los 25 km/h.

Para este viernes, en tanto, se prevé una mínima de 14 grados y una máxima de 20. Durante la madrugada y la mañana hay un 40% de probabilidades de tormentas aisladas; por la tarde, la chance de chaparrones sube al 70%; y hacia la noche, el SMN anticipa un 40% de probabilidad de lluvias aisladas.

El fin de semana

El sábado regresarán las mañanas frías, con una mínima de 9 grados y una máxima de 15, pero con cielo parcialmente nublado y la vuelta del sol.

El domingo será aún más fresco en las primeras horas: el SMN anuncia una mínima de 4 grados y una máxima de 15. No obstante, la jornada se presentará a pleno sol, con cielo totalmente despejado.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redacción de 7Paginas