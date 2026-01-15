Alerta por lluvias y tormentas para este jueves en todo Entre Ríos

Según el organismo nacional, las condiciones climáticas estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, ocasional caída de granizo y abundante precipitación en cortos períodos de tiempo.

En ese marco, se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, aunque no se descarta que en algunos sectores esos registros puedan ser superados de manera puntual.

Región de Salto Grande

Para la ciudad de Concordia y la región de Salto Grande, el SMN prevé una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 32 grados. Durante la mañana el cielo se presentaría parcialmente nublado, con escasa probabilidad de lluvias. Sin embargo, hacia la tarde se anuncia un 70 % de probabilidad de tormentas fuertes, con una humedad estimada del 77 %.

La inestabilidad se mantendría durante el viernes, jornada para la cual se pronostica un 40 % de probabilidades de chaparrones aislados a lo largo de todo el día.

Desde Defensa Civil recomiendan a la población extremar las precauciones, evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones del alerta meteorológico.

Redaccion de 7Paginas