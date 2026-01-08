Alerta por lluvias y tormentas para este jueves y viernes en el norte de Entre Ríos

El alerta abarca a los departamentos Federal, Federación, Feliciano, Concordia, San Salvador, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Paraná y La Paz. Según el parte oficial, el área será afectada por lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 milímetros, con la posibilidad de que esos registros sean superados de manera puntual.

En tanto, la región sur de la provincia permanecerá bajo alerta amarilla durante el mismo período. En este caso, los departamentos Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Tala, Colón, Uruguay e Islas del Ibicuy también serán afectados por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo, ráfagas que podrían llegar a los 70 kilómetros por hora y abundantes lluvias en cortos lapsos. Para esta zona se prevén acumulados de entre 40 y 70 milímetros.

Ante este panorama, desde Defensa Civil instan a la población a extremar las precauciones. Recomiendan no sacar la basura para evitar obstrucciones en desagües, retirar objetos que puedan impedir el normal escurrimiento del agua y evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas.

Asimismo, se aconseja no refugiarse bajo árboles ni cerca de postes de electricidad que puedan caer, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para reducir el riesgo de descargas eléctricas, y mantenerse atentos ante la posible caída de granizo. También se sugiere tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentación personal y teléfono celular.