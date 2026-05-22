Alerta por neblinas: se espera una mañana muy fría este viernes en Concordia y la zona. Anticipan cómo estará el tiempo el fin de semana largo

El invierno empieza a hacer sentir su rigor anticipado en la Capital del Citrus. Para el arranque de este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un pronóstico que obliga a salir de casa bien abrigados y a circular con máxima precaución por las calles y rutas de la región debido a la presencia de densos bancos de niebla y neblina.

De acuerdo a los datos oficiales del organismo, la jornada de este viernes registrará una mínima de 4°C y una máxima que apenas alcanzará los 14°C. Con una humedad ambiental que se ubicará en el 81% y vientos leves del sector Sur a 4 km/h, el cielo permanecerá cubierto por neblinas durante la madrugada y toda la mañana, pasando a un estado mayormente nublado hacia la tarde.

El pronóstico extendido para el fin de semana largo

Para la tranquilidad de los vecinos y turistas que se preparan para disfrutar del amplio abanico de actividades programadas en la ciudad, el mapa meteorológico muestra una tendencia de leve y marcado ascenso de la temperatura de cara a los próximos días:

Sábado: Se prevé un leve respiro térmico. La mínima se ubicará en los 5°C y la máxima escalará hasta los 16°C, con el gran atractivo de un cielo completamente despejado durante todo el día.

Domingo: Continuará la mejora gradual de las condiciones. Se espera una mínima de 7°C y una máxima de 18°C, con el cielo algo nublado, ideal para las actividades de campo y paseos al aire libre.

Lunes (Feriado Patrio): El inicio de la semana presentará un marcado aumento en los termómetros. El SMN anticipa una mínima de 10°C y una temperatura máxima que tocará los 20°C con cielo parcialmente nublado, brindando un marco agradable para el tradicional desfile cívico-militar y los festivales en la Costanera.

Recomendación de seguridad: Ante la drástica reducción de la visibilidad por neblinas durante las primeras horas del viernes, se solicita a los conductores mantener las luces bajas encendidas, aumentar la distancia entre vehículos y reducir la velocidad en los accesos a la ciudad.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas