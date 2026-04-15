Alerta por sífilis: cifras récord en el país y más de 50 casos en adolescentes de Federación

Los datos surgen del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN N°803), donde se detalla que durante 2025 se notificaron 46.779 casos en Argentina, lo que representa un incremento del 75,6% respecto a 2022. La tasa nacional alcanzó los 117,2 casos por cada 100.000 habitantes, marcando el nivel más alto registrado hasta el momento.

La sífilis es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria Treponema pallidum, que se transmite principalmente por relaciones sexuales sin protección y también puede contagiarse de madre a hijo durante el embarazo. En sus etapas iniciales suele ser altamente contagiosa, y si no se trata a tiempo puede generar complicaciones graves.

A nivel regional, desde el Hospital San José confirmaron a 7Paginas el aumento de casos en jóvenes, lo que encendió las alarmas en el sistema de salud por tratarse de una franja etaria especialmente vulnerable.

El informe nacional señala que el 76% de los casos se concentra en personas de entre 15 y 39 años, con un pico en el grupo de 20 a 24 años. Además, se observa una mayor prevalencia en mujeres jóvenes, especialmente entre los 20 y 29 años.

En el plano internacional, la Organización Panamericana de la Salud estima que en 2022 se registraron cerca de 8 millones de nuevos casos en adultos de entre 15 y 49 años. En la región de las Américas, el incremento ronda el 30% respecto a 2020, lo que confirma una tendencia en alza sostenida durante la última década.

Desde el Ministerio de Salud se atribuye este crecimiento tanto a un aumento real de contagios como a una mejora en los sistemas de detección, gracias a la implementación de pruebas rápidas y campañas de búsqueda activa.

Frente a este panorama, se han reforzado las acciones sanitarias a nivel nacional, con monitoreo permanente, distribución de test diagnósticos, provisión de tratamientos como la penicilina benzatínica y capacitación de equipos de salud, especialmente en el primer nivel de atención.

Especialistas insisten en la importancia de la prevención, el uso de métodos de protección en las relaciones sexuales, la realización de controles periódicos y el acceso temprano al diagnóstico, claves para frenar la propagación de esta enfermedad que vuelve a posicionarse como un problema de salud pública.

Con información de Infobae-redacción de 7Paginas