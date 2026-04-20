Alerta por tormentas: Concordia y Federación entre los departamentos afectados

De acuerdo al reporte al que accedió 7Paginas, el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Los fenómenos podrían presentarse con abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h y la posible caída de granizo.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, aunque no se descarta que estos registros puedan ser superados de forma puntual en algunas zonas.

El alerta también alcanza a los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Federal, Feliciano y San Salvador, conformando un amplio sector del territorio entrerriano bajo condiciones de inestabilidad.

Para Concordia y la región de Salto Grande, se prevé para la madrugada de este lunes un 70% de probabilidades de tormentas, mientras que durante la mañana la probabilidad de tormentas fuertes se ubica en el 40%. En tanto, hacia la tarde y noche, las chances de tormentas intensas vuelven a elevarse al 70%.

En cuanto a las temperaturas, se espera una mínima de 18 grados y una máxima de 22 para la jornada de este lunes.

Para el martes, en tanto, se anticipa una mejora en las condiciones meteorológicas, con cielo parcialmente nublado y sin pronóstico de lluvias. Las temperaturas oscilarán entre los 17 grados de mínima y los 23 de máxima.