Alerta por tormentas en Entre Ríos: Concordia, Federación, Federal y Feliciano entre los departamentos con mayor riesgo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó este viernes el pronóstico para Entre Ríos y elevó el nivel de alerta por tormentas para gran parte de la provincia. Entre los departamentos alcanzados por el alerta naranja se encuentran Concordia, Federación, Federal y Feliciano, donde se esperan fenómenos meteorológicos de fuerte intensidad durante el fin de semana.

Según el organismo nacional, las tormentas comenzarán a desarrollarse durante la noche de este viernes y se intensificarán entre la madrugada y la mañana del sábado, extendiéndose con condiciones inestables hasta las primeras horas del domingo.

Diez departamentos bajo alerta naranja

Además de Concordia, Federación, Federal y Feliciano, el alerta naranja también alcanza a los departamentos San Salvador, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Paraná y La Paz.

En tanto, el resto del territorio entrerriano permanece bajo alerta amarilla, donde también se prevén tormentas de variada intensidad.

El SMN advirtió que las tormentas podrán estar acompañadas por:

Abundantes precipitaciones en cortos períodos.

Fuerte actividad eléctrica.

Ráfagas intensas de viento.

Ocasional caída de granizo.

Los valores de lluvia acumulada se estiman entre 20 y 50 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual en algunos sectores.

Un fin de semana muy inestable

Luego del marcado ascenso de temperatura registrado durante este viernes, el panorama cambiará de forma significativa con el ingreso del sistema frontal.

Para la madrugada del sábado, el pronóstico indica un 100% de probabilidad de tormentas fuertes, con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima prevista de 23 grados.

Durante la mañana continuará un 70% de probabilidad de tormentas fuertes, mientras que por la tarde las condiciones tenderán a mejorar parcialmente, con posibilidades de tormentas aisladas.

Sin embargo, hacia la noche del sábado volvería la inestabilidad, con nuevas tormentas fuertes sobre la región.

El domingo seguirán las lluvias

El domingo también comenzará con un panorama inestable. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene entre un 70% y un 100% de probabilidades de tormentas fuertes durante las primeras horas del día.

Con el correr de la jornada las condiciones tenderán a mejorar gradualmente y las probabilidades de tormentas aisladas descenderán al 40% durante la mañana y la tarde.

Mejora desde el lunes

De acuerdo con el pronóstico extendido, el lunes ya no se esperan lluvias ni condiciones de inestabilidad en Concordia y la región.

Además del mejoramiento del tiempo, el ingreso del frente frío provocará un descenso de las temperaturas, dejando atrás el denominado «Veranito de San Juan» que elevó las marcas térmicas durante los últimos días.

Redacción de 7Paginas