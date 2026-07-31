Alerta por tormentas: prevén fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo en Concordia y la región de Salto Grande

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este viernes el alerta por tormentas para gran parte de Entre Ríos y advirtió que durante las próximas horas se registrarán fenómenos de variada intensidad, con probabilidad de lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento, abundante actividad eléctrica y eventual caída de granizo.

En el caso de Concordia y la región de Salto Grande, el organismo mantiene vigente un alerta amarillo, mientras que para el sur de la provincia rige un alerta naranja debido a la posibilidad de tormentas fuertes o localmente severas.

Alerta para Concordia y el norte entrerriano

De acuerdo al informe oficial al que accedió 7Paginas, durante el sábado los departamentos Concordia, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador, Villaguay y La Paz serán alcanzados por tormentas de variada intensidad.

El SMN indicó que algunas podrán ser localmente fuertes, con precipitaciones intensas en cortos períodos, abundante actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Además, se estiman acumulados de lluvia de entre 30 y 50 milímetros, aunque no se descarta que esos registros sean superados de manera puntual.

A su vez, continúa vigente un alerta por viento para Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, donde podrían registrarse ráfagas de consideración durante el avance del frente de tormenta.

Alerta naranja para el sur de Entre Ríos

Las condiciones más severas se esperan durante la noche del viernes en los departamentos Colón, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay y Victoria, donde el SMN emitió un alerta naranja.

En esas zonas podrían desarrollarse tormentas fuertes o severas, acompañadas por lluvias intensas en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

También se prevén precipitaciones acumuladas de entre 40 y 80 milímetros, con posibilidad de registros superiores en algunos sectores.

Cómo estará el tiempo en Concordia

Para este viernes se espera una jornada cálida, con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 28 grados.

Durante la mañana existe un 49% de probabilidades de tormentas aisladas, mientras que por la tarde el cielo permanecería parcialmente nublado. Sin embargo, hacia la noche volverían las chances de precipitaciones, con un 40% de probabilidad de tormentas aisladas.

La humedad se mantiene elevada, cercana al 90%, con vientos del noreste de aproximadamente 12 kilómetros por hora.

El sábado se producirá un marcado descenso de la temperatura, con una mínima de 15 grados y una máxima de 21.

El pronóstico anticipa entre 70% y 100% de probabilidades de tormentas fuertes durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde persistirá un 40% de probabilidad de lluvias.

Mejoraría el domingo

Las condiciones meteorológicas comenzarían a estabilizarse durante el domingo. El pronóstico prevé una jornada mayormente nublada, con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 20, marcando el ingreso de una masa de aire más fresco tras el paso del sistema de tormentas.

Recomendaciones

Ante la vigencia del alerta, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda:

No sacar residuos y retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Evitar permanecer al aire libre durante el desarrollo de las tormentas.

No refugiarse debajo de árboles ni cerca de postes de electricidad.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.