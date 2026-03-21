Alerta por tormentas: recomiendan extremar precauciones al circular por rutas de la región

Según informaron a 7Paginas, y de acuerdo a datos del Servicio Meteorológico Nacional, se prevé un escenario de inestabilidad climática a partir de la madrugada del sábado 21 de marzo, con lluvias y tormentas, algunas de ellas localmente fuertes.
Las condiciones climáticas afectarán a gran parte del corredor vial que atraviesa las provincias de Entre Ríos, Corrientes y sectores de Buenos Aires, lo que podría generar complicaciones en la visibilidad y en la adherencia de la calzada.
Recomendaciones para los conductores
Desde la concesionaria brindaron una serie de recomendaciones para quienes deban transitar por estas rutas durante el período de inestabilidad:
Circular con extrema precaución.
Reducir la velocidad máxima a 80 km/h en zonas afectadas.
Mantener una mayor distancia entre vehículos.
Aumentar la distancia de frenado.
Evitar maniobras bruscas.
Circular con luces bajas encendidas en todo momento.
Finalmente, se solicitó a los usuarios respetar la señalización vigente y mantenerse informados a través de los canales oficiales, a fin de prevenir accidentes y garantizar una circulación segura en condiciones climáticas adversas.