Alerta por tormentas: recomiendan extremar precauciones al circular por rutas de la región

Según informaron a 7Paginas, y de acuerdo a datos del Servicio Meteorológico Nacional, se prevé un escenario de inestabilidad climática a partir de la madrugada del sábado 21 de marzo, con lluvias y tormentas, algunas de ellas localmente fuertes.

Las condiciones climáticas afectarán a gran parte del corredor vial que atraviesa las provincias de Entre Ríos, Corrientes y sectores de Buenos Aires, lo que podría generar complicaciones en la visibilidad y en la adherencia de la calzada.

Recomendaciones para los conductores

Desde la concesionaria brindaron una serie de recomendaciones para quienes deban transitar por estas rutas durante el período de inestabilidad:

Circular con extrema precaución.

Reducir la velocidad máxima a 80 km/h en zonas afectadas.

Mantener una mayor distancia entre vehículos.

Aumentar la distancia de frenado.

Evitar maniobras bruscas.

Circular con luces bajas encendidas en todo momento.

Finalmente, se solicitó a los usuarios respetar la señalización vigente y mantenerse informados a través de los canales oficiales, a fin de prevenir accidentes y garantizar una circulación segura en condiciones climáticas adversas.