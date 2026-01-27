Alerta portuaria: la empresa uruguaya Urcel SA deja a todos los puertos de Argentina al borde del paro total

El conflicto desatado por la empresa Uruguaya Urcel SA al desconocer al sindicato y precarizar el trabajo local en Concepción del Uruguay, llevó a la FEPA a declarar estado de alerta y posible paro total nacional en todos los puertos argentinos, en respaldo a los estibadores entrerrianos que denuncian explotación laboral.

De acuerdo a lo informado a 7Paginas, el paro total de actividades en el Puerto de Concepción del Uruguay, iniciado el domingo, se profundiza y coloca a todos los puertos de Argentina al borde de una paralización nacional debido al accionar de la empresa Uruguaya Urcel SA. Esta compañía genera el conflicto al no reconocer al Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) local como entidad gremial legítima, marginando a los estibadores entrerrianos -quienes se encuentran entre los peores pagos del país en el sector portuario- y trayendo personal de otras localidades sin experiencia para desplazar la mano de obra local, precarizar condiciones y vaciar de trabajo al puerto entrerriano.

Las protestas incluyen bloqueos de accesos, manifestaciones en el ingreso al puerto y paralización completa de la operatividad. Los trabajadores denuncian prácticas antisindicales, exclusión del sistema de rotación, pagos por debajo de lo establecido en convenio y un intento sistemático de explotación que atenta contra el derecho al trabajo de los estibadores y sus familias, dependientes de la actividad portuaria.

La Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA), con su secretario general Marcelo Osores presente en el lugar junto a los trabajadores entrerrianos, acompaña las medidas de fuerza y advierte que, ante la amenaza empresarial de dejar a los trabajadores sin su tarea y no reconocer su legítima organización sindical, se declara en estado de alerta y posible paro total nacional en todos los puertos del país.

De no haber respuestas concretas y frente al accionar de la empresa uruguaya, la FEPA avanza con esta medida de fuerza a nivel nacional en defensa de los compañeros del SUPA Puerto de Concepción del Uruguay.

Según la federación, la firma no solo desconoce al sindicato legalmente constituido, sino que avanzan en la contratación de trabajadores provenientes de otras localidades, sometidos a explotación, con el único objetivo de vaciar de trabajo al puerto local. Esta práctica atenta directamente contra el derecho al trabajo de los estibadores de Concepción del Uruguay y de sus familias, que dependen de la actividad portuaria para vivir.

La FEPA califica el accionar de Urcel SA, empresa de capitales uruguayos, como precarizador y antisindical, vinculándolo a un patrón de vulneración de derechos que podría extenderse si no se resuelve. El SUPA cuenta con representación gremial oficial y autoridades electas democráticamente, lo que hace injustificable la postura empresarial.