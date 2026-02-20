“Alerta roja en Federación”: Andrés Messina advierte sobre la falta de un sistema estatal ante siniestros

Messina envió una nota a la redacción de 7Paginas en la que expone su postura tras el reciente incendio registrado en Colonia Flores, situación que —según indicó— dejó en evidencia “una fragilidad crítica” en la capacidad de respuesta local.

Dependencia exclusiva de Bomberos Voluntarios

En su presentación, el ex concejal explicó que, tras realizar una exposición policial, mantuvo una reunión con el subjefe departamental de Policía, donde confirmó que la fuerza en Federacion no cuenta con cuerpo de bomberos zapadores ni con equipamiento propio para sofocar incendios.

Asimismo, señaló que Defensa Civil no dispone de personal activo para acudir ante siniestros, por lo que la ciudad depende exclusivamente de los Bomberos Voluntarios de Federacion, una asociación civil.

“Mi intención no es cuestionar a los Bomberos Voluntarios, sino alertar sobre el riesgo real al que estamos expuestos”, sostuvo Messina, quien remarcó que al no tratarse de un organismo estatal, la responsabilidad operativa recae en una institución voluntaria.

Pedido a las autoridades

El ex edil consideró que es “imprescindible desarrollar un sistema estatal de emergencias seguro, confiable y profesional”, y dirigió su planteo al intendente, concejales, senador y diputado, al entender que la solución es competencia directa de las autoridades políticas locales.

“La seguridad de Federación no puede depender únicamente de la buena voluntad de una asociación civil”, afirmó.

Por último, agradeció la predisposición del subjefe departamental de Policía al recibirlo y evacuar sus dudas, aclarando que la problemática no corresponde ser resuelta por la fuerza policial, sino por decisiones estructurales en materia de políticas públicas.

El planteo vuelve a poner en debate la necesidad de fortalecer el sistema de respuesta ante emergencias en Federación, una ciudad en crecimiento que, según advierten, requiere mayor previsión y respaldo estatal frente a eventuales siniestros.