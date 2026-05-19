Alerta sanitaria: denuncian una alarmante «invasión de ratas» en un hospital de Concordia

Una situación de profunda preocupación y alarma genera el testimonio de diversos trabajadores del Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia. De acuerdo con testimonios y reportes de empleados del nosocomio, quienes solicitaron resguardar su identidad por temor a represalias, el centro médico público más importante de la región padece una compleja situación edilicia debido a la visibilización de roedores en diferentes áreas del establecimiento.

La problemática afectaría a varios sectores como a los propios usuarios del sistema de salud. Según describieron los denunciantes a un cronista de 7Páginas, la presencia de estos animales ya dejó de ser un hecho aislado para convertirse en una constante que irrumpe en los pasillos y sectores operativos del gran edificio.

Testimonios y preocupación del personal

“Salen de todos lados, y algunas son de un tamaño considerable que de verdad da miedo”, confió un empleado del nosocomio a este medio. Los trabajadores explicaron que, ante la persistencia del inconveniente, en varias áreas se ha intentado mitigar la situación de manera interna con medidas de control caseras o colocación de cebos, pero advierten que estas acciones resultan insuficientes para un predio de tales dimensiones.

Asimismo, señalaron que los pacientes que asisten a las salas de espera o permanecen internados han sido testigos directos de cómo los roedores transitan por los pasillos a la vista de todos. “Hemos hecho saber de esta situación a las instancias correspondientes del hospital, pero sentimos que no se están tomando las medidas de fondo necesarias”, apuntaron con malestar.

Alerta sanitaria

El principal temor que manifiestan los trabajadores radica en los riesgos epidemiológicos directos que conlleva la presencia de estos vectores. El reclamo cobra mayor relevancia y urgencia en el actual contexto sanitario, dado que a nivel nacional se mantiene una estricta vigilancia epidemiológica debido a brotes de enfermedades zoonóticas como el hantavirus, transmitido principalmente por el contacto con fluidos de roedores.

Según se dijo a este medio, la intención del personal al visibilizar públicamente esta grave falencia higiénica es lograr que los funcionarios de la Secretaría de Salud Pública de la provincia de Entre Ríos tomen cartas en el asunto de manera inmediata, disponiendo un operativo integral de desratización, sellado de conductos y saneamiento ambiental que devuelva las garantías de salubridad indispensables para un hospital de cabecera.