Alerta universitaria en Concordia: Decanos de la UTN, UNER y UADER brindarán una conferencia de prensa por la crisis presupuestaria

La educación pública superior en Concordia atraviesa uno de sus momentos más delicados. Ante este escenario, las autoridades de las instituciones universitarias con presencia en la región han convocado a una conferencia de prensa conjunta para visibilizar la realidad presupuestaria y salarial que pone en riesgo el normal funcionamiento de las facultades.

El encuentro con los medios de comunicación de Concordia y la zona se llevará a cabo este miércoles 6 de mayo, a las 10:00 horas, en la sede de la UTN Concordia (Salta 277).

Unidad frente al ajuste

La convocatoria contará con la presencia de los decanos y referentes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). Es un gesto de unidad institucional poco frecuente que busca alertar sobre el ahogo financiero del sistema.

Según adelantaron las instituciones a 7Paginas, el eje central será explicar la crisis salarial que golpea tanto a docentes como a trabajadores nodocentes. «Sostienen la educación pública en condiciones cada vez más críticas. Sin salarios dignos no hay educación pública de calidad», subrayaron desde la organización.

Rumbo a la Marcha Federal

La conferencia de prensa servirá también como antesala de una nueva jornada de protesta nacional. En todo el país, la comunidad universitaria se prepara para una Marcha Federal el próximo 12 de mayo.

El objetivo de la movilización es exigir al Gobierno Nacional el cumplimiento efectivo de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, una normativa que busca garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento operativo, la investigación y la actualización de los sueldos frente a la inflación.

Desde las universidades locales invitan a toda la comunidad, no solo a la académica, a informarse sobre la situación que atraviesan los edificios locales y el futuro de los estudiantes de la región.