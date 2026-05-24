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Domingo 24 de mayo de 2026
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Alerta violeta en Entre Ríos: densos bancos de niebla reducen drásticamente la visibilidad en toda la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una alerta violeta para todo el territorio provincial debido a la formación de densos y persistentes bancos de niebla y neblina. Este fenómeno meteorológico provocará una reducción significativa de la visibilidad en rutas y accesos urbanos, por lo que se solicita extremar las precauciones.
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Redacción 7Paginas

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Ante este panorama adverso, desde Defensa Civil recordaron la importancia de la prevención y difundieron una serie de recomendaciones esenciales para evitar siniestros viales.

Recomendaciones de Defensa Civil para conductores y peatones

Evitá circular: Si no es estrictamente necesario, se aconseja postergar los viajes hasta que las condiciones de visibilidad mejoren.

Mantené la distancia: Si la niebla te sorprende mientras conducís, aumentá el espacio de seguridad entre vehículos y no sobrepases a otros rodados.

Iluminación correcta: Encendé las luces bajas y las luces antiniebla. Evitá usar las luces altas, ya que el reflejo de las mismas empeora la visión, y no utilices las balizas mientras circulás.

Reducí la velocidad: Adecuá la marcha de manera paulatina a los límites que te permitan reaccionar ante un imprevisto.

Buscá un lugar seguro: En caso de que la visibilidad sea nula, detené la marcha y estacioná en un lugar seguro (estaciones de servicio o paradores). Nunca te detengas sobre las banquinas o la calzada.

Mantenete informado: Seguí atentamente las actualizaciones del estado del tiempo y las rutas emitidas por las autoridades oficiales.

Con informacion de Defensa Civil

Redaccion de 7Paginas