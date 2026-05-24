Alerta violeta en Entre Ríos: densos bancos de niebla reducen drásticamente la visibilidad en toda la provincia

Ante este panorama adverso, desde Defensa Civil recordaron la importancia de la prevención y difundieron una serie de recomendaciones esenciales para evitar siniestros viales.

Recomendaciones de Defensa Civil para conductores y peatones

Evitá circular: Si no es estrictamente necesario, se aconseja postergar los viajes hasta que las condiciones de visibilidad mejoren.

Mantené la distancia: Si la niebla te sorprende mientras conducís, aumentá el espacio de seguridad entre vehículos y no sobrepases a otros rodados.

Iluminación correcta: Encendé las luces bajas y las luces antiniebla. Evitá usar las luces altas, ya que el reflejo de las mismas empeora la visión, y no utilices las balizas mientras circulás.

Reducí la velocidad: Adecuá la marcha de manera paulatina a los límites que te permitan reaccionar ante un imprevisto.

Buscá un lugar seguro: En caso de que la visibilidad sea nula, detené la marcha y estacioná en un lugar seguro (estaciones de servicio o paradores). Nunca te detengas sobre las banquinas o la calzada.

Mantenete informado: Seguí atentamente las actualizaciones del estado del tiempo y las rutas emitidas por las autoridades oficiales.

Con informacion de Defensa Civil

Redaccion de 7Paginas